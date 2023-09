Moda, musica e la comicità dei PanPers per la serata di “Besozziamo”

Sabato 16 Settembre la “notte bianca”: negozi aperti, stand gastronomici e due comici d’eccezione per far rivivere Besozzo

Fervono i preparativi per quello che si prefigura come un momento di rinascita e divertimento condiviso: si tratta di Besozziamo, l’evento sotto le stelle in cui i commercianti del paese potranno rimanere “serrande alzate” e valorizzare le proprie attività. Besozziamo sotto le stelle si terrà sabato 16 settembre a partire dalle ore 16:00.

Il programma della giornata prevede diversi momenti, tutti pensati per convogliare sul territorio diverse tipologie di pubblico: dopo l’inaugurazione e il taglio del nastro con la Filarmonica di Besozzo, la giornata si aprirà all’insegna del divertimento per i più piccoli con i gonfiabili e le dimostrazioni delle diverse attività realizzate dalle associazioni sportive di Besozzo. Il pomeriggio proseguirà con un DJ Set per far ballare persone da..0 a 100 anni.

Il buon cibo non potrà certo mancare: stand 09gastronomici faranno da contorno a un divertente torneo di calcio balilla. A partita terminata sarà tutto pronto per l’inizio della serata: per le 20 è in programma una sfilata di moda decisamente glamour, in cui i commercianti del settore fashion esporranno le loro migliori proposte. In programma infine un concerto in piazza e due ospiti esclusivi e divertenti si aggireranno tra gli stand: direttamente dal palco di “Only Fun” ci saranno proprio loro…i “Panpers”. Una serata magica, realizzata grazie al contributo dei commercianti di Besozzo, che hanno creato l’Associazione Besozziamo, insieme all’impegno dell’Amministrazione Comunale. Besozzo e i suoi commercianti sono pronti…non resta che vivere tutti insieme una splendida serata sotto le stelle e all’ombra del faro, simbolo del paese.