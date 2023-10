Asma bronchiale, quali i progressi nella cura della malattia

Il Centro Medico SME ha avviato un Ambulatorio di PNEUMOLOGIA dedicato all’asma bronchiale dell’adulto e del bambino. L’Asma Bronchiale è una delle malattie infiammatorie croniche più diffuse a livello globale, con circa 300 milioni di individui affetti, e con numeri in crescita in molti Paesi. In Italia si stima che i pazienti asmatici siano circa 3 milioni. L’asma si manifesta con sintomi variabili quali respiro sibilante, dispnea, costrizione toracica e/o tosse, e con l’incostante limitazione al flusso aereo espiratorio. Questi sintomi sono spesso indotti da fattori esterni come esercizio fisico, esposizione ad allergeni o a sostanze irritanti, cambiamenti climatici o infezioni virali. L’esordio dei sintomi respiratori durante l’infanzia, oppure una storia di rinite allergica o eczema o ancora la familiarità per asma o allergia aumentano la probabilità che essi siano attribuibili all’asma.

Tuttavia, questi aspetti non sono specifici né sono presenti in tutti i tipi di asma, fattore che può limitare il precoce riconoscimento di questa patologia. Va inoltre considerato che nel paziente asmatico la funzionalità polmonare si modifica temporalmente e quantitativamente in misura maggiore rispetto alla popolazione sana, potendo infatti variare dalla completa normalità sino all’ostruzione severa nello stesso paziente. La gravità dell’asma, pertanto, non è un parametro statico e viene valutata in modo retrospettivo in base al tipo di terapia necessaria per controllare i sintomi e le riacutizzazioni. Queste considerazioni spiegano perché l’iter diagnostico sia complesso e debba avvalersi anche della fenotipizzazione e della stratificazione della severità di malattia, fattori indispensabili al Clinico per definire un appropriato piano terapeutico.

In generale si distinguono l’asma lieve, ben controllato con il solo farmaco al bisogno; l’asma moderato, che risponde al trattamento con steroide/broncodilatatore e l’asma grave che necessita del trattamento con steroide/broncodilatatore ad alta dose per impedire che diventi incontrollato o rimanga incontrollato nonostante questo trattamento. I pazienti con asma severo rappresentano il 5-10% e presentano sintomi che persistono nonostante la terapia inalatoria, continue riacutizzazioni, frequenti accessi al pronto soccorso e ricoveri per crisi respiratorie. Questi pazienti sono usualmente obbligati ad assumere costantemente corticoisteroidi orali e possiedono una qualità di vita molto bassa.

Fortunatamente l’asma può anche essere trattata efficacemente, con buon controllo della malattia e grazie alle nuove terapie con farmaci biologici si possono fronteggiare anche le forme severe. Si presuppone tuttavia una diagnosi precisa e un trattamento personalizzato in grado di ottenere un buon controllo dei sintomi e di minimizzare il rischio futuro di riacutizzazioni, limitando gli effetti collaterali dei farmaci. La terapia personalizzata permette di condurre una vita attiva, con l’obiettivo principale di migliorarne la qualità.

Ovviamente per una gestione efficace dell’asma è necessaria una stretta collaborazione tra paziente e Centro di cura di riferimento, per la conferma della diagnosi, l’impostazione di adeguato trattamento e di ottimizzazione dello stesso. E’ altrettanto opportuna una corretta educazione sull’esposizione ai fattori di rischio e sulla tecnica della terapia inalatoria, seguendo un programma in grado di aiutare il paziente a prendere consapevolezza della propria patologia ed a riconoscere precocemente l’eventuale scarso controllo dei sintomi respiratori.

A tale scopo il CENTRO MEDICO SME ha dato vita a un Ambulatorio di PNEUMOLOGIA dedicato per asma dell’adulto e asma pediatrico, affidato a Specialisti di riconosciuta competenza a livello nazionale.