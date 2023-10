Eventi per bambini nel weekend del 13, 14 e 15 ottobre tra Varese e provincia

La Giornata della meraviglia parla di pace e bellezza ai bambini nelle piazze di Varese in questo fine settimana di ottobre, l’ultimo di questa stagione con temperature ancora estive (qui le previsioni meteo).

In programma castagnate e feste di piazza, spettacoli originali, tante storie ed escursioni in natura per tutta la famiglia.

EVENTI

VARESE – Da piazza San Vittore al parco di Villa Mylius, domenica la città festeggia la Giornata della Meraviglia con laboratori e giochi. La manifestazione ideata da Marco Rodari, in arte Claun Il Pimpa, vuole diffondere messaggi di pace e promuove il sostegno dei bambini che vivono in zone di guerra – Tutto il programma

VARESE – Domenica ai Giardini Estensi di Varese torna “Un sorriso per il Ponte”, l’evento con tanti giochi, spettacoli e laboratori per grandi e bambini organizzato da “Il Ponte del Sorriso” per sostenere l’Ospedale Del Ponte – Qui il programma

TRADATE – Porte aperte al Centro didattico e all’EcoPlanetario del Parco Pineta che domenica rende omaggio all’autunno con caldarroste, laboratori, sentieri, giochi e viaggi stellari per adulti e bambini alla scoperta del Cielo di Halloween – Scopri il programma

VARESE – Il Borducan si trasforma nuovamente in una piccola Hogwarts con l’allestimento a tema Harry Potter sarà presente dal 13 ottobre al 5 di novembre: gli stendardi delle quattro casate saranno esposti sulla facciata, i personaggi più amati della saga saranno ospiti dell’albergo e gli elfi di casa cucineranno deliziose prelibatezze a tutte le ore – Tutte le informazioni

TERNATE – Il profumo irresistibile del cibo di strada si fonde con le note vibranti della musica e l’emozione di un volo in mongolfiera. Appuntamento al parco Berrini il 13, 14 e 15 ottobre con XXL Street Food – Qui le informazioni

CARDANO AL CAMPO – Il ricco programma del tradizionale “Autunno cardanese”. Una giornata di stand, mercatini, spettacoli, animazione per bambini: torna la grande festa d’autunno proposta dalla Pro Loco cardanese insieme al Comune – Il programma

VENEGONO SUPERIORE – Domenica la terza edizione della “Giornata della protezione civile” con attività per i bambini di 4^ e 5^ elementare nel pomeriggio e merenda per tutti – Leggi qui

SOMMA LOMBARDO – Lo show di motocross, l’asino influencer, la street art e i supereroi nel fitto programma organizzato dall’associazione LaCattedrale per sabato 14 ottobre – Scopri di più

CAIRATE – “Cairate in Blu“, una giornata al monastero per contrastare l’autismo. Un pomeriggio di festa, con giochi, sport e laboratori inclusivi, divertenti e creativi per guardare il mondo da una prospettiva diversa – Tutte le informazioni

SPETTACOLI

MALNATE – Tre repliche sabato pomeriggio a Malnate per “Arcipelago”, l’avventura teatrale per bambini che coinvolge attivamente nello spettacolo i piccoli spettatori, chiamati a influenzare l’andamento della storia – Scopri di più

VARESE – Domenica 15 ottobre alle ore 15.30 i bambini sono invitati al Teatro Nuovo per partecipar allo spettacolo di magia e grandi illusioni di Geko, al secolo Federico Nuccio – La rassegna

GORLA MAGGIORE – Non la solita musica ma un’originalissimo ConciOrto sabato sera al vicolo Terzaghi, tra note, strumenti e verdura con lo scrittore Biagio Bagini e il performer Gian Luigi Carlone – L’iniziativa

LABORATORI

VARESE – Questa è la prima Domenica dello Yak della nuova stagione. Un pomeriggio gratuito, all’insegna del gioco, della creatività e della scoperta, dedicato a bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni e alle loro famiglie alla Piramide di piazza De Salvo – L’evento

ALBIZZATE – All’antico forno di Albizzate fa tappa la Festa transfrontaliera dei pani delle alpi. I bambini avranno l’opportunità di immergersi nel processo di macinazione di grani di segale e frumento e cottura del pane – Tutte le informazioni

UBOLDO – Ad Uboldo un laboratorio didattico per costruire mangiatoie invernali per la fauna del parco dei Mughetti. Domenica 15 ottobre dalle 14:30 alle 17:00 si svolgerà un laboratorio didattico per costruire delle semplici mangiatoie invernali per conoscere questi animali – Come partecipare

GITE ED ESCURSIONI

GAVIRATE – Vedere Oltre è una passeggiata teatrale in natura per i bambini proposta da biblioteca e Teatro periferico per venerdì 13 ottobre alle ore 15.30 dal parcheggio del parco Morselli – Come partecipare

OGGIONA CON SANTO STEFANO – Sabato c’è “Leggere l’ambiente”, una passeggiata nel territorio di Oggiona con Santo Stefano. L’evento per famiglie è organizzato in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Valli dei Mulini – Qui tutte le info

BARASSO – Continuano domenica le escursioni guidate in Grotta Remeron fino a 50 metri sotto terra. La prenotazione è obbligatoria – Tutte le informazioni

CASTELLANZA – L’ultima domenica di Alfa lungo la Via Francisca è alla scoperta del Parco Alto Milanese. Una passeggiata ad anello di circa 4km organizzata per bambini e famiglie, con momenti di lettura animata e merenda per tutti. Evento gratuito – Come partecipare

STORIE

CASTIGLIONE OLONA– Venerdì pomeriggio alle ore 16.30 l’autrice Laura Orsolini

sarà al Castello, ospite della Biblioteca civica per presentare il suo nuovo romanzo giallo per ragazzi Emma e i fantini detective, edito da Pelledoca – L’iniziativa

AZZATE – Sabato 14 ottobre alle ore 15 grandi e piccini sono invitati a partecipare ad “Azzate legge Calvino”. Una lettura pubblica a più voci ospitata dalla bella sala consiliare a partire dagli estratti di “Fiabe Italiane”. Poi merenda per tutti – L’evento

BESNATE – Autunno di creatività e solidarietà nei fine settimana di ottobre proposti dalla Banca del tempo di Besnate, a partire da sabato mattina con Autumn reads, letture animate per bambini tra 6 e 10 anni in inglese e italiano – Scopri di più

MAMMA SCEGLIAMO UN LIBRO – Bambini incredibili e la vita della botanica Marianne North in due albi illustrati per bambini che la libraia Laura Orsolini consiglia di inserire nella letterina a Babbo Natale – Scelti per te

MAMMA E PAPA’

LAVENO MOMBELLO – Sabato mattina dalle ore 10 alle 12 l’istituto Galileo Galilei ospita l’incontro “Controllare o Responsabilizzare? Essere Genitori all’Epoca dei Social – L’iniziativa

VARESE – Parte venerdì sera Genitori dopo la separazione, il nuovo percorso dell’associazione “Il Cortile” aperto a tutti, mamme e papà, per condividere le problematiche della separazione o del divorzio – Come partecipare

PER TUTTI – Tornano le Giornate Fai d’autunno con molti beni aperti in tutta la provincia. Polenta e castagne vere protagoniste di feste e sagre. Incontri e presentazioni letterarie con Duemilalibri e il Premio Chiara – Cosa fare nel weekend