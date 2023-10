Una pizzoccherata per la Croce Rossa di Varese

L’evento si terrà alla sede CRI di via Dunant 2 a Varese sabato 14 ottobre, ma è prevista anche la possibilità di asporto

La Croce Rossa Italiana sezione di Varese organizza per sabato 14 ottobre 2023 una pizzoccherata, in presenza e da asporto.

L’evento si terrà alla sede CRI di via Dunant 2 a Varese: per chi si vuole godere la serata, che prevederà anche una tombola con ricchi premi, l’appuntamento è per le 20. La cena prevede antipasto, pizzoccheri, bevande, dolci e caffè con il contributo di 25 euro a persona.

Il menu d’asporto, che può essere ritirato a partire dalle 18.30 prevede invece pizzocheri e biscottini cucinati dai ragazzi del CFP, con il contributo di 12 euro a porzione.

In entrambi i casi, è importante la prenotazione entro giovedì 12 ottobre. Per info e prenotazioni: eventi@crivarese.it oppure 366.6454396, www.crivarese.[it

Il ricavato della serata sarà destinato al progetto “Young, Wild & green” in collaborazione con la Fondazione Comunitaria del Varesotto.