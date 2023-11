Bialaszewski: “Giusta testa per due quarti. Bene la mentalità dei più giovani”

BIALASZEWSKI 1 – Partita giocata bene nel primo tempo, ci siamo allenati bene e si è visto. Abbiamo fatto cose buone e cose non buone, soprattutto nel terzo tempo non sono contento di come abbiamo approcciato la partita. Ma in generale sono soddisfatto.

BIALASZEWSKI 2 – L’approccio nel terzo tempo è legato all’espulsione di Willy, ci siamo innervositi e non va bene. Loro erano fisici e “cattivi”, come è giusto che sia, sarebbe servito un altro approccio.

BIALASZEWSKI 3 – Sono stati due ottimi quarti, probabilmente i migliori della stagione. Dobbiamo cercare di legare meglio tutta la partita. Con Sassari sarà un’altra partita, aver vinto stasera è importante, dobbiamo giocare domenica con la giusta testa soprattutto partendo dagli allenamenti in palestra.

BIALASZEWSKI 4 – Stasera hanno avuto tanti minuti i più giovani. Librizzi mentalmente è fortissimo, ha una grande testa, forse è quello più forte di testa della squadra. Assui è forte fisicamente, è il più grosso che abbiamo in questo momento, sono contento di lui e anche di Virginio.

LAPANASHVILI (coach Tblisi) – Sapevamo che Varese era forte, soprattutto in casa. Abbiamo preparato la partita, ma loro sono stati davvero bravi nel primo tempo soprattutto da tre, nella ripresa siamo andati meglio, ma era troppo tardi per noi.

VUJOVIC (capitano Tblisi) – Congratulazioni a Varese, sapevamo sarebbe stata dura; abbiamo combattuto, in Germania abbiamo fatto meglio dopo la vittoria in Macedonia, Varese ci ha fatto male da tre, poi siamo risaliti, ma non ci siamo mai avvicinato abbastanza, sono stati più bravi di noi.