Riaperta la bretella autostradale a Varese

Con qualche minuto di anticipo rispetto alle 14 promesse, è stata riaperta martedì 7 novembre la bretella autostradale di Varese nel senso di uscita, in direzione Milano.

«Come annunciato durante l’ultima commissione lavori pubblici, abbiamo oggi aperto il primo tratto del raccordo autostradale – ha commentato l’assessore Andrea Civati – Cosi si apre un’ulteriore fase del cantiere, la fase finale di completamento della rotatoria che verrà aperta nei prossimi mesi».

La riapertura è stata accolta con timidezza dai primi automobilisti che si sono ritrovati di fronte la strada libera: forse anche a causa dei due cantieri che attraversa – a sinistra quello della rotonda di largo Flaiano, a destra quello della rete gas di via Goldoni – i primi passanti non erano del tutto certi che fosse possibile varcare quella soglia chiusa per diversi mesi.

Ma è tutto vero: ora per uscire da Varese e dirigersi verso Milano, o anche solo verso lo svincolo alla rotonda di viale Europa che permette di evitare le strettoie di via Gasparotto, è possibile “tirare diritto”.

I lavori per la realizzazione della rotonda continueranno nel resto del cantiere: sempre secondo ciò che è stato annunciato nella commissione/sopralluogo dove l’assessore ha annunciato le ultime tempistiche, infatti, la fine dei lavori è prevista entro l’estate del 2024.