Eventi per bambini nel weekend del 3, 4 e 5 maggio tra Varese e provincia

Temperature in rialzo ma ombrelli a portata di mano per il primo fine settimana di maggio con sole e nuvole a fare da cornice a tanti eventi di primavera dedicati alla natura, nelle piazze e nei parchi, tra laboratori creativi, spettacoli, giochi e feste per bambini e famiglie.

EVENTI

CASTELLO CABIAGLIO – Domenica 5 maggio torna a Castello Cabiaglio il Mercato del Giusto iNperfetto con laboratori creativi, di musica e danza e una grande caccia al tesoro tra vicoli e cortili – Qui tutti i dettagli

VARESE – Domenica 5 maggio, dalle ore 10 alle ore 16 giornata di Porte aperte all’Osservatorio per Quattro salti nella Scienza, con laboratori didattici, osservazioni del sole evisite guidate a cura del Centro geofisico prealpino – Il programma

INARZO – Lo spettacolo itinerante del Mago Melchiorre, laboratori di pesca ed escursioni speciali sono in programma domenica 5 maggio per la Festa all’Oasi Lipu della Palude Brabbia – L’iniziativa

TRADATE – Missione Marte per piccoli astronauti tra le attività, i giochi e le passeggiate in programma nella nuova domenica di Porte aperte al Centro Didattico Scientifico del Parco Pineta – Il programma

BUSTO ARSIZIO – Inaugurazione sabato del Lumachiamo, il Green Summer Festival dedicato a famiglie, giovani, bambini e sportivi che si apre con la fattoria didattica e il mercato di Campagna amica – Qui tutto il programma

CASCIAGO – Domenica pomeriggio alla Schola c’è l’inaugurazione de La Tana dei curiosi, un nuovo spazio educativo e di gioco dedicato ai bambini tutto da sperimentare – Leggi qui

TERNATE – Laboratori e giochi per bambini domenica al parco Berrini in occasione di

Artigiani al parco tra gli alberi e i prati in riva al Lago di Comabbio – Tutto il programma

ANGERA – Una domenica dedicata ai cani, amici a quattro zampe, quella di Anch’io voglio correre in programma ad Angera domenica a partire dalle ore 10 con una fase iniziale di approccio tra i bambini e gli animali e poi giochi, attività e laboratori – Scopri di più

AZZATE – Domenica il Belvedere si tinge d’arancione per la Festa olandese. In programma mercatini, aste, giochi, musica e menù tradizionale – Tutte le informazioni

STORIE E SPETTACOLI

VARESE – Sabato pomeriggio all’Auditorium del Liceo musicale va in scena la favola sonora I musicanti di Brema con l’Ensemble de Saxophones di Varese e la voce narrante di Liliana Maffei – Lo spettacolo

ANGERA – Sabato pomeriggio al Kapannone dei libri, in occasione della mostra Di regine, cappellai e conigli bianchi dedicata ad Alice nel paese delle meraviglie il premio Andersen Anna Lavatelli propone Storie per crescere in letture animate ispirate al capolavoro di Lewis Carroll – Scopri di più

CASSANO MAGNAGO – Sabato al teatro Auditorium va in scena Pinocchio, con le sculture dei ragazzi Più di 21 – Tutte le informazioni

VARESE – Domenica pomeriggio la rassegna CinemaKids di Filmstudio 90 proietta al Nuovo La quercia e i suoi abitanti, il film documentario che racconta in modo semplie e immagini stupende il microuniverso di una quercia di 210 anni e i suoi abitanti – Il film

MASCIAGO PRIMO – Il Re Lear di Shakespeare raccontato dai burattini di Walter Broggini sabato sera per un nuovo appuntamento di Latitudini, la stagione diffusa organizzata da Teatro Periferico e Spazio Yak – L’evento

GIOCHI E LABORATORI

BUSTO ARSIZIO – Per tutto il fine settimana le scuole De Amicis propongono l’Escape room Viaggio nell’Acqua, un evento interattivo che esplora l’importanza delle risorse idriche proposto da Alfa all’interno del progetto L’acqua siamo noi – Come partecipare

BARASSO – Sabato 4 maggio dalle ore 10 alle 13 l’Istituto Comprensivo Campo dei fiori presenta la conclusione del percorso “Un territorio… comprensivo” attraverso una mostra ricca e articolata preparata da bambini e ragazzi e animata da giochi e laboratori – L’evento

CARONNO PERTUSELLA – Parte sabato la prima edizione del Caronnese Summer Fest: 75 partite per 9 categorie di calcio giovanile dal 4 maggio al 15 giugno – Tutte le informazioni

VARESE – Alcune attrazioni sono già andate via ma il Luna park della Schiranna rimane aperto con tante giostre a disposizione per il divertimento di grandi e piccini sino al 5 maggio – Tutte le informazioni

VENEGONO SUPERIORE – Fino al 24 maggio durante gli orari di apertura della biblioteca e il sabato mattina è possibile prenotare Library escape – Il segreto della felicità, un gioco di squadra che è una caccia al tesoro tra gli indizi lasicati in biblioteca, adatto anche a famiglie con bambini – I dettagli

ESCURSIONI

CANTELLO – Domenica mattina torna la Caminada tra i spargeer, per scoprire dove nascono gli asparagi su due i percorsi di 6 e 12 chilometri, per una camminata adatta sia ai runners più evoluti che alle famiglie – Il programma

ORIGGIO – Domenica mattina a Cantalupo biciclettata nel Parco dei Mughetti in occasione della “Festa dell’Aria”, organizzata da Circolo Culturale Il Campanile: 5,5 km su percorso pianeggiante adatto a tutti – Scopri di più

CISLAGO – Appuntamento a domenica 5 maggio per una mattina di pulizia dei boschi del Plus Bosco del Rugareto tra Cislago e Rescaldina con tre diversi punti di ritrovo – I dettagli

MAMMA E PAPÀ

VARESE – Nei giovedì di maggio il Centro per la famiglia La Casa della Brunella propone ai Genitori la Philosophy for parents – L’iniziativa

VARESE – Aperte sino al 5 maggio le iscrizioni per un nuovo corso introduttivo all’esperienza dell’Affido familiare proposto dall’associazione Famiglie per l’accoglienza, nella sede di via Crispi dal 10 maggio – Come partecipare

VERGIATE – Il 6 maggio a Corgeno parte un percorso gratuito e non vincolante per chi desidera conoscere meglio l’Affido familiare. Iscrizioni aperte – Scopri di più

LO SGUARDO DEL PEDAGOGISTA – Per educare bambini e ragazzi bisogna emozionarli. Da Romito 8 ai pc, passando per Aristotele: il ruolo pedagogico degli adulti nell’accompagnare bambini e ragazzi nella crescita è creare opportunità – Leggi qui

PER TUTTI – Torna a Varese la cena sospesa nell’ambito del “San Vittore Festival”. Cinque giorni di eventi, incontri e giochi a Buguggiate per la tradizionale festa del paese. Apre al pubblico la casa studio dello scultore Renato Bonardi a Castronno – Cosa fare nel weekend