Artigiani al parco. Mercatini di artigianato al Parco Berrini di Ternate, sul Lago di Comabbio

Domenica 12 maggio, dalle 10.00 alle 18.30, al Parco Berrini di Ternate arriva la quinta edizione di

ARTIGIANI AL PARCO

i mercatini di artigianato sulle sponde del Lago di Comabbio.

Trascorri una splendida domenica in compagnia di tutta la famiglia tra artigianato, natura, gusto, giochi e laboratori didattici per i più piccoli e auto storiche.

“Festa della Mamma” all’insegna di artigianato e natura, laboratori didattici e auto storiche. Una nuova frizzante edizione primaverile piena di tante imperdibili iniziative per il piacere di tutta la famiglia.

Una passeggiata immersi nella natura, dove scoprire decine di proposte di artigianato di qualità e deliziare il palato visitando il golosissimo angolo del gusto, con tanti prodotti tipici.

Il percorso di visita si snoderà all’interno del bellissimo parco, sulle sponde del lago, meta prediletta di famiglie con bambini per gli ampi spazi e i tanti giochi disponibili.

La manifestazione ospiterà selezionati espositori tra artigiani e hobbisti, che proporranno le loro creazioni fatte a mano che spaziano dagli accessori per la casa e la persona, cucito creativo, abbigliamento e gioielli. E ancora prodotti per il benessere e la cura del corpo. E tanti sapori tipici con prodotti gastronomici di eccellenza.

Intrattenimento per tutta la famiglia

L’Associazione Archeokidz di Ternate in collaborazione con l’Associazione Giocare con i Suoni di Cadrezzate propone: “ORCHESTRA PER NATURA”.

La musica è ovunque nella scienza, nella matematica, nella metafisica, nella natura. Scopri con gli archeologi le sue origini nella Preistoria e la sua evoluzione fino ai nostri giorni. Gli strumenti musicali furono tra i primi artefatti che l’uomo costruì con le sue mani e le sue abilità di artigiano.

Insieme all’Associazione Giocare con i Suoni diventeremo tutti degli artisti e attraverso un laboratorio hands on i bambini costruiranno un manufatto musicale con materiali di riciclo e quello che troveremo a disposizione del mondo naturale intorno a noi.

Interverrà Susana Beatriz Alvear Pineda cantautrice e musicista

Per info e prenotazioni scrivi un messaggio WhatsApp al numero 3478778306

Un altro bellissimo laboratorio didattico, 100% in inglese, sarà invece offerto da KIDS&US sedi di Varese e Busto Arsizio.

Kids&Us è pronta a regalare a tutti i bimbi una bellissima esperienza di apprendimento didattico esclusiva, con tanti laboratori e attività 100% in inglese! Ci divertiremo con Art&Craft, Storytelling, picnic insieme a Mousy e Linda, games interattivi e andremo alla scoperta della natura che ci circonda.

Esposizione di auto storiche

Per la gioia dei papà e di tutti gli appassionati di motori, per la prima volta e in esclusiva, grazie alla collaborazione del Club GAMS di Gallarate ci sarà un’esposizione di auto storiche all’interno dell’evento.

Un’occasione perfetta per il divertimento di tutta la famiglia.

In caso di forte maltempo, accertato nelle 48 ore precedenti l’evento, la manifestazione verrà posticipata a domenica 19 maggio con le stesse modalità.

Si ringraziano Malpensa Meetings organizzatore dell’evento www.malpensameetings.it , il Comune di Ternate che patrocina la manifestazione, Archeokidz e Giocare con i suoni e Kids&US – sedi di Busto Arsizio e Varese che organizzano i laboratori didattici, GAMS Club per l’esposizione delle auto storiche www.gamsclub.com.

Si ringraziano gli sponsor dell’evento:

BLURIGENERA Depuratori di acqua blurigenera.it

LAVAZZA – Personal Shopper Provincia di Varese NIMS 349.4747394.

ARITGIANI DIGITALI – artigiani-digitali. socialacademy.com

Si ringrazia la fotografa ufficiale dell’evento: Federica Secondelli