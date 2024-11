Che fare con i bambini nel weekend del 22, 23 e 24 novembre a Varese e nel Varesotto

Neve in quota, sole, freddo e prime luminarie anticipano in questo weekend di novembre clima e atmosfere natalizie.

Sono tante le iniziative a tema che propongono ai bambini i primi incontri con Babbo Natale E poi spettacoli pieni di significato da guardare con tutta la famiglia, laboratori e anche quealche escursione guidata in natura.

EVENTI

ARCISATE – Al parco Lagozza sabato e domenica arriva la Magia del Natale ad Arcisate, anticipato venerdì sera dall’accensione del grande albero in piazza. In programma musica, spettacoli di magia e giocoleria, giochi e attrazioni, come il divertente “gioca con gli orsi” che riserva un premio finale a sorpresa – Tutte le informazioni

VARESE – Parte sabato con il racconto di una cantastorie per le famiglie e con una piccola fiaccolata dei bambini fino al sagrato della Chiesa il Mercatino di Natale di Casbeno che propone tanti eventi collaterali anche domenca – Il programma

GALLARATE – Appuntamento sabato in piazza per festeggiare con un bel Flash mob i 25 anni di Nati per leggere, il progetto nato per appassionare i bambini alla lettura sin dalla primissima infanzia – L’iniziativa

LUINO – Il flash mob per i 25 anni di Nati per leggere è a Palazzo Verbania, sabato mattina, con un doppio appuntamento per genitori e figli: alle 10.30 per i minori di 3 anni, alle 11 per famiglie con figli tra i 3 e i 6 anni – Leggi qui

VARESE – Domenica al Caffè del Borducan arriva Babbo Natale, che sarà con gli amici del Borducan tutte le domeniche dalle 16 alle 18.30 fino al 15 dicembre. Un’occasione imperdibile per tutti i bambini che vorranno incontrarlo, lasciargli la letterina e vivere la sua speciale magia – Tutte le informazioni

TRADATE – Un viaggio per piccoli astronauti alla scoperta delle stelle e delle costellazioni del cielo d’autunno è la proposta dell’EcoPlanetario nella nuova domenica di Porte aperte al Centro Didattico Scientifico del Parco Pineta. In programma anche prove da esploratore, giochi e passeggiate lungo i sentieri dell’area protetta – Il programma

FAGNANO OLONA – Inizia sabato La notte dei pupazzi alla libreria Millestorie. Ogni bimbo può portare il proprio pupazzo in libreria e poi riprenderlo domenica mattina e scoprire, tra mille racconti, com’è andata – L’appuntamento

GALLIATE LOMBARDO – Pensa anche ai bambini il Mercatino di natale allestito in oratorio con oltre cento artigiani: una slitta trainata da renne, la casetta per le letterine dei bambini, trampolieri, pupazzi di neve e l’attesissimo arrivo di Babbo Natale – Tutte le informazioni

SOLBIATE OLONA – Truccabimbi per i bambini domenica 24 novembre dell’Hotel DoubleTree by Hilton di Solbiate Olona in occasione della Fiera Artigiani Christmas Market – Tutte le informazioni

STORIE E SPETTACOLI

GALLARATE – Si intitola Sciopero! Ovvero quella volta che il lupo smise di lavorare lo spettacolo che inaugura sabato pomeriggio la stagione per bambini e ragazzi del Teatro delle Arti. Sul palco Riccardo Colombini racconta un imprevedibile sviluppo delle favole – Lo spettaclo

VARESE – Domenica 24 novembre alle ore 17 allo Spazio Yak va in scena Storia di un No, il racconto di un incontro, di un primo bacio, ma soprattutto di una scelta. Per ragazzi e ragazze dagli 11 anni – Tutte le informazioni

VARESE – La strega Evang: la presentazione del libro è un concerto a Sant’Ambrogio. Una fiaba in rime accompagnata da oboe, pianoforte, violino e attore nella presentazione di sabato 23 novembre alle 18 all’Accademia musicale Papillons – Tutte le informazioni

CASTELLANZA – Sabato pomeriggio la biblioteca ospita la compagnia Eccentrici Dadarò che porteranno in scena lo spettacolo I colori delle emozioni, liberamente tratto dall’omonimo albo di Anna Llenas. Consigliato dai 3 anni, l’ingresso è libero e gratuito – La locandina

MALNATE – Cislago – Sabato mattina appuntamento in biblioteca con i volontari di Nati per leggere per i bambini da 0 a 6 anni – I dettagli

ESCURSIONI

VEDANO OLONA –Domenica mattina le Gev guidano una Passeggiata alla scoperta della natura lungo il sentiero Piumetta . L’escursione sarà impreziosita dai racconti della guida naturalistica Silvio Colaone e la scrittrice di favole Lucia Spezzano – L’iniziativa

MOZZATE – TRADATE – Domenica pomeriggio c’è l’inaugurazione del sentiero 884B, appena ripristinato e valorizzato, con una passeggiata guidata dalle Gev all’interno del Parco Pinta, con servizio navetta e castagnata all’arrivo alle 16 all’Osservatorio di Tradate – Qui i dettagli per partecipare

CISLAGO – RESCALDINA – Domenica è in programma una giornata di pulizie nei boschi del Parco del Rugareto a Cislago, Gorla Minore, Marnate e Rescaldina

in collaborazione con il Parco Pineta e Ate Insubria Olona. I punti di ritrovo sono a Cislago e Rescaldina – L’evento

GIOCHI E LABORATORI

BUSTO ARSIZIO – La nuova rassegna delle “Domeniche ai Musei” dedicate alle famiglie parte il 24 novembre alle 15.30 con la nuova Giocomerenda A caccia di forme a Palazzo Cicogna – Come partecipare

CISLAGO – Domenica si comincia ad aspettare il Natale a Cislago, con il Mercatino dei creativi e la pista di pattinaggio, dalle 10 alle 18 in piazza Toti – Tutte le informazioni

CARNAGO – Venerdì 22 novembre con la prima Play Night in BICA – la biblioteca comunale – dedicata ai ragazzi della Scuola Secondaria di Primo Grado. L’evento è pensato per far divertire i giovani sviluppando al contempo abilità di collaborazione e comunicazione strategica – Come partecipare

BUSTO ARSIZIO – Torna sabato per tutti i bambini della primaria la possibilità di sperimentarsi Bibliotecario per un giorno – Come partecipare

GAZZADA SCHIANNO – Raccontami una storia è il titolo del laboratorio per bambini dai 4 ai 7 anni, in programma sabato mattina alle 10.30 in Biblioteca con letture seguite da giochi, canti, attività creative

GALLIATE LOMBARDO – Torna sabato pomeriggio alle ore 16 e alle 17 l’appuntamento con le letture e i laboratori per bambini “Sulle ali della fantasia” guidati da Miriam Falischia

MAMMA E PAPÀ

VARESE – Venerdì alle 18.30 una serata dedicata all’affido e alla vicinanza solidale alla Libreria degli Asinelli. Durante l’incontro, le professioniste del Servizio Affidi condivideranno riflessioni e letture tratte da libri e testi che approfondiscono il significato dell’accoglienza e della solidarietà familiare – Tutte le informazioni

OPEN DAY SCUOLE – Fine settimana di open day per le famiglie che devono scegliere la scuola che i figli frequenteranno il prossimo anno. Ad esempio a Gurone di Malnate c’è l’open day della scuola materna Frascoli, a Laveno quello della primaria Scotti e a Castronno quella secondaria De Amicis – Scopri di più

BUSTO ARSIZIO – Ultimo giorno venerdì 22 novembreper partecipare a “In farmacia per i bambini”. Le farmacie aderenti raccolgono medicinali e prodotti baby-care per i minori in povertà sanitaria e sensibilizzano i cittadini sui diritti dei bambini – L’iniziativa

BESOZZO – La Fondazione Adriana ed Enrico Pigni ETS organizza il Mercatino della Solidarietà a partire da sabato 9 novembre per portare concreta solidarietà nei confronti di bambini ed adolescenti affetti da patologie bronco-polmonari, cardiologiche e allergiche – L’evento

PER TUTTI – Freddo e sole ci portano un assaggio di inverno e di Natale. A Casbeno di Varese torna il mercatino con tanti eventi, All’Osservatorio Cene Astronomiche tra arte e scienza. Tanti gli eventi che anticipano in tutta la provincia la Giornata contro la violenza sulle donne – Che fare nel weekend