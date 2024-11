Che fare a Varese e nel Varesotto nel weekend del 22, 23, 24 novembre

Freddo e sole, il weekend ci porta un assaggio di inverno e di Natale: a Casbeno di Varese torna il mercatino con tanti eventi. Primo weekend dedicato al Natale nel quartiere varesino con mercatino degli hobbisti, delle scuole e delle associazioni e tanti eventi collaterali. Ritornano le “Cene Astronomiche” all’Osservatorio astronomico di Varese. Venerdì 22 novembre verrà celebrato il connubio tra Arte e Scienza, con una conferenza di Miriam Gregorio. Per la Giornata contro la violenza sulle donne, tante le iniziative a Varese e in provincia. Incontri, spettacoli teatrali, film e dibattiti: sono davvero molte le iniziative che scuole, associazioni e Comuni organizzano per sensibilizzare su questo tema purtroppo sempre attuale.

METEO

LE PREVISIONI – Freddo e sole, il weekend ci porta un assaggio di inverno. Dopo la breve perturbazione che interesserà il Varesotto nella giornata di giovedì 21 novembre le previsioni del Centro Geofisico Prealpino annunciano il ritorno del sole nel fine settimana, ma le temperature andranno sotto zero nei valori minimi – Leggi le previsioni

EVENTI IN EVIDENZA

ARCISATE – Arcisate si prepara a festeggiare la magia del Natale con un evento che promette un ricco programma di intrattenimento per tutte le età: cori natalizi, esibizioni di gruppi musicali e delle bande locali, spettacoli di magia e giocoleria. I più piccoli potranno divertirsi con giochi e attrazioni, come il divertente “gioca con gli orsi” che riserva un premio finale a sorpresa – Tutte le informazioni

CARDANO AL CAMPO – Al Novotel di Cardano al Campo sonorità del Jazz, musica live, gustosa cena à la carte. Ospite della seconda data di Jazz friday night il trio composto da Antonio Cervellino al contrabasso, Davide Logiri al pianoforte e Massimo Pintori alla batteria. Appuntamento venerdì 22 novembre – Tutte le informazioni

GALLIATE LOMBARDO – Più di cento artigiani esporranno le loro creazioni e il programma degli eventi promette divertimento per tutte le età. Pranzo servito all’oratorio e, per tutta la giornata, caldarroste e vin brûlé. Ad arricchire l’evento, una slitta trainata da renne, la casetta per le letterine dei bambini, trampolieri, pupazzi di neve e l’attesissimo arrivo di Babbo Natale – Tutte le informazioni

SOLBIATE OLONA – Domenica 24 novembre nelle calde e accoglienti sale dell’Hotel DoubleTree by Hilton di Solbiate Olona è in programma la seconda edizione della Fiera Artigiani Christmas Market, un evento che racchiude alcune decine di selezionati espositori artigiani, piccolo angolo del gusto e truccabimbi – Tutte le informazioni

VARESE – Sabato 23 novembre, alle 11, il Lido della Schiranna sarà ufficialmente intitolato a Salvatore Furia, riconoscendo il suo impegno per la comunità e la natura che ha sempre amato e difeso. La commemorazione del centenario sarà poi anche arricchita da una mostra fotografica che, da lunedì 11 a sabato 23 novembre, sarà allestita sotto il porticato di Palazzo Estense – Tutte le informazioni

VARESE – Questo weekend al Caffè del Borducan, la magia del Natale prende vita con un evento eccezionale che segna l’inizio delle festività: domenica 24 novembre segnerà l’arrivo di Babbo Natale, che sarà con gli amici del Borducan tutte le domeniche dalle 16.00 alle 18.30 fino al 15 dicembre. Un’occasione imperdibile per tutti i bambini che vorranno incontrare Babbo Natale, lasciargli la letterina e vivere la sua speciale magia – Tutte le informazioni

EVENTI FUORI PROVINCIA

LEGNANO – Domenica 24 novembre, Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® colorano Legnano. Lo spettacolo del meglio del Made in Italy artigianale, come pelletteria (borse e scarpe) di unica ed esclusiva fattura, la migliore produzione di cachemire, nuove collezioni moda, tessuti di arte fiorentina e tanta qualità – Tutte le informazioni

EVENTI

VARESE – A Casbeno di Varese torna il mercatino di Natale con tanti eventi. Primo weekend dedicato al Natale nel quartiere varesino con mercatino degli hobbisti, delle scuole e delle associazioni e tanti eventi collaterali – Tutte le informazioni

INDUNO OLONA – Alla scoperta delle cantine del territorio: torna la Rassegna del vino varesino a Induno Olona. L’appuntamento si terrà nella suggestiva Sala Bergamaschi, in Piazza Giovanni XXIII, dalle 11 alle 19 – Tutte le informazioni

VARESE – Anche il mercato bosino si avvicina al Natale: ecco gli appuntamenti speciali a Varese. Edizione speciale il 21 e il 22 novembre, la classica edizione mensile per l’8 dicembre e nuova edizione speciale natalizia dal 12 al 14 dicembre – Tutte le informazioni

CISLAGO – Aspettando il Natale a Cislago, con il Mercatino dei creativi e la pista di pattinaggio. L’appuntamento è per domenica 24 novembre dalle 10 alle 18 in piazza Toti. In caso di maltempo la manifestazione sarà annullata – Tutte le informazioni

CASCIAGO – Cena Nepalese a Casciago per il Nepal: solidarietà e racconti dall’Himalaya. Una serata dedicata alla cultura e alla solidarietà: il 22 novembre a Casciago, cena benefica per sostenere i progetti dell’associazione “Nepal nel cuore ODV” – Tutte le informazioni

SANGIANO – Sangiano in festa, tanti eventi per il patrono Sant’Andrea. Concerti, pizzoccheri e mercatini di Natale in occasione della festa del Santo, da sabato 23 novembre- Ecco tutto il programma

VARESE – Ritornano le “Cene Astronomiche” all’Osservatorio astronomico di Varese. Venerdì 22 novembre verrà celebrato il connubio tra Arte e Scienza, con una conferenza di Miriam Gregorio – Tutte le informazioni

CARNAGO – A Carnago tre giorni di eventi per la Giornata Internazionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza. In programma eventi dedicati a bambini, adolescenti e genitori, pensati per riflettere insieme sui diritti, le sfide e le esperienze legate alla crescita – Tutte le informazioni

GURONE . MALNATE – L’Open Day della scuola materna Leopolda Frascoli di Gurone a Malnate. Sabato 23 novembre dalle ore 10 alle 12 le famiglie potranno conoscere gli spazi, le insegnanti e l’offerta formativa dell’asilo per bambini dai 2 ai 6 anni – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Alla Galleria Boragno “Il Natale di Chiara ed Emanuela”. Sabato 23 e domenica 24 novembrel a mostra-mercato con le creazioni e idee regalo di Chiara Rosanna ed Emanuela Magnaghi – Tutte le informazioni

VARESE – Una donna di 89 anni rimase nei boschi della Forcora per 4 giorni: il caso ispira l’esercitazione di Croce Rossa Varese. Sabato 23 novembre, 200 volontari e i mezzi della CRI saranno nei boschi del Campo dei Fiori per un addestramento di ricerca e soccorso. Si invita la popolazione a non allarmarsi – Tutte le informazioni

RICORRENZE – Giornata contro la violenza sulle donne, tutte le iniziative a Varese e in provincia. Incontri, spettacoli teatrali, film e dibattiti: sono davvero tante le iniziative che scuole, associazioni e Comuni organizzano per sensibilizzare su questo tema purtroppo sempre attuale. Ecco gli appuntamenti previsti in questi giorni a Varese e nel Varesotto – Tutte le informazioni

LIBRI

VARESE – “Punto e a capo”, il nuovo libro del giudice Ottavio D’Agostino alla libreria Ubik di Varese. Venerdì 22 novembre alle 18 alla Ubik di Varese la presentazione del libro “Punto e a capo: quarantacinque anni in toga”, scritto da Ottavio e Francesca D’Agostino – Tutte le informazioni

VARESE – La strega Evang: la presentazione del libro è un concerto a Sant’Ambrogio. Una fiaba in rime accompagnata da oboe, pianoforte, violino e attore nella presentazione di sabato 23 novembre alle 18 all’Accademia musicale Papillons – Tutte le informazioni

CULTURA – Il Premio Chiara al Letteratura Moesano Festival: tavola rotonda e cineforum. Un’iniziativa della Pro Grigioni Italiano che si prefigge di aprire una cornice culturale inedita di tre giorni in cui presentare proposte teatrali, cinematografiche e letterarie di qualità – Tutte le informazioni

VARESE – “Il paese più bello del mondo”, un romanzo distopico su un futuro non troppo lontano. Sabato 23 novembre Luca Zorloni presenta a Varese il suo romanzo d’esordio – Tutte le informazioni

AZZATE – Cent’anni dell’Autolaghi, Liborio Rinaldi presenta il suo libro alla Pro Loco di Azzate. Venerdì 22 novembre alle ore 21.00, nella sala ‘Giuseppe Triacca’ in via Volta di Azzate, sarà presentato “Inizia il futuro”. L’autore intervistato dal giornalista Paolo Pozzi – Tutte le informazioni

COMERIO – A Comerio si presenta il romanzo “La Tela di Cloto”. “La Tela di Cloto” racconta una storia emozionante e attuale, incentrata sulla vita di una giovane donna dei giorni nostri. Attraverso le sue vicende, il romanzo esplora temi universali come la ricerca di sé stessi, il valore delle scelte e il coraggio di perseguire i propri sogni – Tutte le informazioni

VARESE – Guido Piovene, scrittore e inviato speciale a Induno Olona. Nel cinquantesimo anniversario della morte di Piovene, ecco una rilettura dell’autore del noto reportage Viaggio in Italia – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

TEMPO LIBERO – Silvia Priori diventa Antigone: la premiere nazionale a Varese. Uno spettacolo sulla parità di genere attraverso il mito greco. Una miscela di teatro, danza e musiche epiche. Da uno studio su Sofocle – Tutte le informazioni

TEMPO LIBERO – Sabato 23 novembre “ELIGO. La bellezza di scegliere”, in scena a Brenno. Monologo con letture e quadri per ragazzi e adulti – Tutte le informazioni

VARESE – Iaia Forte porta in scena Katherine Mansfield nella rassegna “Parola di Donna”. La rassegna Parola di Donna ospita lo spettacolo Istantanee, omaggio alla scrittrice, in scena il 23 novembre al Salone Estense di Varese – Tutte le informazioni

VARESE – Storia di un No, spettacolo per ragazzi e ragazze a Spazio Yak. Domenica 24 novembre alle ore 17 allo Spazio Yak va in scena Storia di un No, il racconto di un incontro, di un primo bacio, ma soprattutto di una scelta – Tutte le informazioni

LUINO – Quando il cinema incontra le elezioni: a Luino un incontro per scoprire politica e grande schermo. Da Cinecittà a Hollywood, come il grande schermo ha raccontato il mondo delle elezioni tra ironia e riflessione. Relatori dell’incontro Mauro della Porta Raffo e Maurizio Cabona – Tutte le informazioni

BESANTE – BUSTO ARSIZIO – Un weekend di cinema e “dietro le quinte” a Besnate e Busto Arsizio. Al Cinema Incontro un pomeriggio per scoprire come funziona il cinema “da dentro”. La domenica all’Incontro e al Lux la proiezione di “Buffalo Kids”, con il collegamento in diretta con i registi Juan Jesús García Galocha e Pedro Solís García – Tutte le informazioni

MUSICA

VARESE – “Omaggio a Puccini” con la Sax Academy Quartet e il soprano Carolina Lidia Facchi. Appuntamento il 24 novembre 2024 all’Auditorium “P. Conti” di Varese alle ore 17 – Tutte le informazioni

CASORATE SEMPIONE – Santa Cecilia 2024, a Casorate Sempione un concerto pieno di magia. Sabato 23 novembre il tradizionale momento in occasione della santa protettrice dei musicisti. Protagoniste la “Junior band” e la formazione principale, in un anno con due belle novità – Tutte le informazioni

INCONTRI

VARESE – A Varese una serata dedicata all’affido e alla vicinanza solidale alla Libreria degli Asinelli. Durante l’incontro, le professioniste del Servizio Affidi condivideranno riflessioni e letture tratte da libri e testi che approfondiscono il significato dell’accoglienza e della solidarietà familiare – Tutte le informazioni

VARESE – “Penelope e le altre. Le donne nella preistoria” a Varese. La conferenza parlerà del significato di questi matrimoni, di quali sono le tracce archeologiche, con un particolare approfondimento sulla cultura di Golasecca – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – “Il dolore del cibo”, al Teatro Fratello Sole si parla di nutrizione e comportamenti alimentari. Tavola rotonda e performance teatrale sui disturbi del comportamento alimentare all’interno della rassegna Sulle vie della bellezza – Tutte le informazioni

CASTELLANZA – Dibattito a Castellanza con il “Gran pignolo” Mauro della Porta Raffo : l’America tra elezioni e il futuro del “Maverick”. l’appuntamento è per venerdì 22 novembre alle ore 21 nella Sala conferenze della Biblioteca civica di Castellanza. L’organizzazione è dell’associazione “Il prisma” – Tutte le informazioni

VARESE – Diventare mentore di uno straniero rifugiato: venerdì 22 novembre Refugees Welcome presenta il progetto.Da qualche anno opera anche nel nostro territorio l’associazione che vuole costruire una rete dell’accoglienza partendo dal basso. Una formula che permette di conoscere e confrontarsi – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Rai, servizio pubblico o Tv di Stato? Se ne parla a Busto Arsizio. L’appuntamento è per venerdì 22 novembre alle 21 a Villa Tovaglieri. Intervengono Daniele Macheda e Alberto Ambrogi dell’unione sindacale dei giornalisti Rai – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

VARESE – “Sacri Monti di Lombardia e Piemonte”: una mostra fotografica a Varese dedicata ai patrimoni UNESCO. L’inaugurazione è prevista per sabato 16 novembre alle 16:30 presso la Chiesa San Massimiliano Kolbe, dove i visitatori potranno ammirare una selezione di scatti che immortalano i nove Sacri Monti situati tra Lombardia e Piemonte – Tutte le informazioni

GAZZADA SCHIANNO – “La mamma è uscita”, mezzo secolo di femminismo in mostra a Gazzada Schianno. Dal 23 novembre al 15 dicembre 2024, lo Spazio Gaja presso il Circolo Risorgimento ospiterà l’esposizione dedicata a Milli Gandini e Mariuccia Secol, storiche fondatrici del Gruppo Femminista Immagine di Varese – Tutte le informazioni

CARDANO AL CAMPO – “All’ombra del muro”, la vita quotidiana in Palestina in una mostra fotografica al Quarto Stato di Cardano. Da Hebron al campo di Aida, fino a Betlemme, un viaggio in Cisgiordania con lo sguardo attento e partecipe di Miriam Rossi, la fotografa che sarà presente all’inaugurazione – Tutte le informazioni

VARESE – Gli studenti del Liceo Cairoli, ciceroni ai Musei Civici di Varese. Sabato 23 novembre 2024 a partire dalle ore 15.00 si terrà l’evento conclusivo dell’esperienza P.C.T.O. della classe 2^F del Liceo Classico : un percorso di visita guidata alla mostra Baj, Guttuso, Tavernari – Tutte le informazioni

GITE ED ESCURSIONI

VEDANO OLONA – Alla scoperta della natura lungo il sentiero Piumetta a Vedano Olona. Una passeggiata insieme alle GEV le Guardie Ecologiche Volontarie della Lombardia, la Guida Naturalistica Silvio Colaone, la scrittrice di favole Lucia Spezzano – Tutte le informazioni