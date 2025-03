Un concorso nelle scuole varesine per valorizzare il ruolo del geometra

E’ stato presentato nella mattina del 18 marzo un concorso per ricordare ai ragazzi una professione promettente che ha perso un po’ della visibilità di un tempo: quella del geometra.

Il concorso, organizzato dal Collegio Geometri e Geometri Laureati di Varese è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di 1’ grado della provincia di Varese, e vuole invitare i ragazzi a realizzare un progetto attinente la professione del geometra, con l’intento di stimolare la creatività e l’interesse verso questa figura professionale fondamentale.

«Il cambio di nome della scuola che forma i geometri, che da semplice “istituto per geometri” è diventata “CAT” (Costruzione, Ambiente, Territorio), ci ha fatto un po’ sparire nelle prospettive di studio dei ragazzi – sottolinea il Presidente del Collegio Geometri Claudia Caravati – E anche i genitori tendono a non conoscere piu la professione, che invece è in evoluzione ed espansione: la riqualificazione del territorio, le novità della professione rendono infatti il geometra una figura importantissima, di cui tra l’altro c’è una carenza nelle pubbliche amministrazioni»

Oltre al Presidente del Collegio Geometri , All’incontro erano presenti il Sindaco di Varese Davide Galimberti, e il Consigliere Nazionale Michele Specchio, in qualità di Componente della Commissione Istruzione Scuola e Università del CNGeGL.

Michele Specchio, Claudia Caravati e Davide Galimberti

«La figura del geometra ha la capacità pratica per fare da anello di congiunzione delle attività che attengono al territorio – ha sottolineato il Consigliere Nazionale Michele Specchio – E anche sta evolvendo anche la scuola: spesso si affianca al diploma di 4 anni il percorso IT da due anni, ma va anche ricordato il percorso di laurea breve LP01, una laurea professionalizzante che si aggiunge alle esistenti triennali di architettura e ingegneria e che è destinata a sostituirle: per ora sono 23 in tutta italia, e Pavia è l’ultima nata e sta avendo grande successo. Ma la nostra ambizione è portarla sul territorio».

Per saperne di più o per iscriversi al bando di concorso è possibile contattare la Segreteria del collegio Geometri al nr. 0332 232122 o tramite email all’indirizzo amministrazione@collegio.geometri.va.it.