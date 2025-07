Letture sotto le stelle alla biblioteca di Cuasso al Monte

La magia della lettura incontra il cielo stellato a Cuasso al Monte: mercoledì 23 luglio, a partire dalle 20.45, il parco della Biblioteca comunale si trasformerà in un angolo incantato dove bambini e famiglie potranno ascoltare storie sotto le stelle. L’evento, intitolato “Letture sotto le stelle”, rientra nel circuito nazionale della campagna #Flashbook2025 – Letture a ciel sereno, promossa per valorizzare la letteratura per l’infanzia attraverso flashmob di lettura ad alta voce.

A guidare la serata sarà Tiziana Barbaro con una selezione di racconti pensati per affascinare i più piccoli e stimolare la loro immaginazione. L’atmosfera promette di essere rilassata e partecipativa, con l’invito a portare una coperta e magari anche un repellente per le zanzare. In caso di maltempo, l’incontro si svolgerà comunque negli spazi interni della biblioteca.

L’iniziativa aderisce alla rete nazionale Flashbook, campagna che unisce lettori e lettrici volontari in tutta Italia con l’obiettivo di avvicinare i più piccoli al piacere della lettura attraverso eventi spontanei e accessibili. A Cuasso al Monte, la proposta si inserisce in una tradizione di attenzione verso l’infanzia e la cultura condivisa.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Per chi desidera ulteriori dettagli, è possibile contattare la biblioteca comunale al numero 0332.929070 nei giorni di apertura (mercoledì 15-18 e sabato 9-12) oppure scrivere all’indirizzo email biblioteca@comune.cuassoalmonte.va.it.