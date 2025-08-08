Due nuovi volti per la Pro Patria: ufficiali Udoh e Di Munno
L'attaccante porta reti ed esperienza e affiancherà Mastroianni in avanti. Colpo a centrocampo per mister Greco con l'arrivo dell'ex novarese
La Pro Patria arricchisce la propria rosa chiudendo due trattative avviate da tempo ma fino a ora senza firme. “Autografi” – quelli di King Udoh e Alessandro Di Munno che sono arrivati dopo la conferenza stampa con cui si è presentato mister Leandro Greco, 39 anni, allievo di Ivan Javorcic e reduce dall’esperienza sulla panchina del Frosinone.
Greco ha spiegato che i Tigrotti giocheranno – almeno all’inizio – con il 3-5-2 e una delle due posizioni d’attacco sarà appannaggio (sulla carta) di King Udoh che porta gol ed esperienza allo “Speroni”. Nato a Reggio Emilia nel 1997, “il Re” è cresciuto nel settore giovanile della Juventus: con i bianconeri ha disputato ottimi campionati a livello Primavera, mettendosi in mostra anche in UEFA Youth League.
Dopo diverse esperienze in prestito (Virtus Lanciano, Pontedera, Fermana), ha trovato continuità e gol con l’Olbia in Serie C (18 reti in due anni). Cesena, Gubbio (doppia cifra: 10 gol) e Trapani sono state le ultime tappe del suo personale “Giro d’Italia” sottoporta. Nelle intenzioni del club Udoh farà coppia titolare in avanti con Ferdinando Mastroianni (ingaggiato a fine luglio), un tandem di grande esperienza per la categoria.
Va invece a occupare la cabina di regia Alessandro Di Munno (foto: Novara FC), da tempo nel mirino del d.s. Sandro Turotti: il centrocampista di classe 2000 ha già calcato i campi di casa nostra da giovanissimo, con la Caronnese, dopo di che si è legato soprattutto al Novara dove è rimasto diverse stagioni infarcite di presenze e nobilitate – perché no? – da qualche rete. Per lui anche la promozione dalla D alla C con i Lancieri di cui è stato a lungo fulcro.
“Una Pro-va d’amore”: via alla campagna abbonamenti per la Pro Patria
