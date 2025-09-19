Tempo Libero
Il Teatro Blu porta “Fellini” a Milano
Sabato 27 settembre lo spettacolo per il festival teatrale itinerante “Terra e Laghi” insieme a Kataklò
Un racconto corale, affollato di personaggi fantastici, come la vita e l’immaginario del grande maestro riminese. Uno spettacolo in cui il teatro si mescola con le arti circensi, la danza acrobatica, atmosfere oniriche, immagini multimediali accompagnate dalla musica dal vivo che eseguirà le più belle melodie di Nino Rota.
L’universo onirico eppure così carnale, terreno, di Federico Fellini raccontato attraverso i personaggi indimenticabili dei suoi film da Gelsomina, monumento di ingenuità e purezza a Zampanò, burbero e spietato con un animo tenero, passando per il matto del paese, i clown, le contadine e i fantasiosi personaggi di Amarcord. Atmosfere oniriche in cui si alternano storie di ordinaria quotidianità, scene di campagna e di festa, scene improbabili ed estreme visioni ed illusioni attraverso apparizioni clownesche e coreografie mozzafiato.
Con Silvia Priori e Roberto Gerbolès (attori)
Kataklò acrobatic performers:
Simone Ceraolo, Federica Cuzzaniti, Cristian Lunghi, Alessandra Marino, Alessia Trocchianesi
Coreografie: Giulia Staccioli
Collaborazione artistica: Vito Cassano
Assistente coreografa: Irene Saltarelli
Voce: Francesca Galante
Orchestra: Ciro Radice (fisarmonica e pianoforte), Giuseppe Cima (tromba), Nicola Zuccalà (clarinetto), Stefano Risso (contrabbasso), Norberto Cutillo (percussioni)
Direzione musicale e arrangiamenti: Ciro Radice
Scenografie e costumi: Vittoria Papaleo e Maria Barbara de Marco
Scenografia Video: Simona Picchi
Testo e regia di Silvia Priori e Roberto Gerboles