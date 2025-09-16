Spaccio di droga “a domicilio“, arrestati tre pusher tra Busto Arsizio e Malpensa
In azione i carabinieri: fermati in diverse operazioni spacciatori attivi tra Ferno, Lonate Pozzolo, Samarate, Cardano al Campo e Gallarate
Nei giorni scorsi i militari della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Busto Arsizio, con il supporto della Stazione Carabinieri di Lonate Pozzolo, hanno arrestato tre cittadini marocchini dediti allo spaccio di cocaina. I provvedimenti cautelari, emessi dal Tribunale di Busto Arsizio, sono stati eseguiti in due distinte operazioni: due uomini sono stati catturati rispettivamente in un parco pubblico di Ferno e nel carcere di Busto Arsizio, dove uno di loro era già detenuto; il terzo è stato fermato due giorni dopo all’aeroporto di Malpensa, appena rientrato dal Marocco.
I tre, con precedenti specifici, operavano con consegne “a domicilio”. Due di loro, fratelli, agivano in modo indipendente dal terzo arrestato. Le indagini hanno permesso di documentare come uno dei fratelli, già arrestato nel settembre 2024 a Sesto San Giovanni, avesse ripreso l’attività di spaccio una volta scarcerato, affiancandosi al fratello nel traffico di droga sul territorio varesino
