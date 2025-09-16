Varese News

Busto Arsizio/Altomilanese

Spaccio di droga “a domicilio“, arrestati tre pusher tra Busto Arsizio e Malpensa

In azione i carabinieri: fermati in diverse operazioni spacciatori attivi tra Ferno, Lonate Pozzolo, Samarate, Cardano al Campo e Gallarate

Carabinieri verbania

Nei giorni scorsi i militari della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Busto Arsizio, con il supporto della Stazione Carabinieri di Lonate Pozzolo, hanno arrestato tre cittadini marocchini dediti allo spaccio di cocaina. I provvedimenti cautelari, emessi dal Tribunale di Busto Arsizio, sono stati eseguiti in due distinte operazioni: due uomini sono stati catturati rispettivamente in un parco pubblico di Ferno e nel carcere di Busto Arsizio, dove uno di loro era già detenuto; il terzo è stato fermato due giorni dopo all’aeroporto di Malpensa, appena rientrato dal Marocco.

I tre, con precedenti specifici, operavano con consegne “a domicilio”. Due di loro, fratelli, agivano in modo indipendente dal terzo arrestato. Le indagini hanno permesso di documentare come uno dei fratelli, già arrestato nel settembre 2024 a Sesto San Giovanni, avesse ripreso l’attività di spaccio una volta scarcerato, affiancandosi al fratello nel traffico di droga sul territorio varesino

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 16 Settembre 2025
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.