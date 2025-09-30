Tre incontri per conoscere la riflessologia plantare con Varese Corsi

Varese News

Tre incontri da mercoledì 8 ottobre, dalle 20:30 alle 22:00. Aperte le iscrizioni, qui tutte le informazioni

Varese Corsi 2025

Un gesto semplice, alla portata di tutti, che può regalare calma, sciogliere tensioni e migliorare la percezione del proprio corpo. È quello che insegna la riflessologia plantare, antica pratica che vede nel piede una mappa preziosa della nostra salute e del nostro equilibrio.

Con Varese Corsi parte un nuovo corso dedicato a chi desidera avvicinarsi a questa disciplina naturale: tre incontri da mercoledì 8 ottobre, dalle 20.30 alle 22.00, presso l’Hub di Varese Corsi.

Il percorso Riflessologia Plantare guiderà i partecipanti alla scoperta dei fondamenti della riflessologia, dei punti chiave del piede e delle tecniche pratiche di automassaggio, arricchite dall’utilizzo mirato degli oli essenziali. Un’occasione utile per imparare ad affrontare piccoli disturbi quotidiani e inserire un metodo di benessere semplice ed efficace nella propria routine.

Non servono conoscenze pregresse, né materiali particolari: basta la curiosità e la voglia di dedicare tre serate a se stessi.

Pubblicato il 30 Settembre 2025
