Tre incontri per conoscere la riflessologia plantare con Varese Corsi
Tre incontri da mercoledì 8 ottobre, dalle 20:30 alle 22:00. Aperte le iscrizioni, qui tutte le informazioni
Un gesto semplice, alla portata di tutti, che può regalare calma, sciogliere tensioni e migliorare la percezione del proprio corpo. È quello che insegna la riflessologia plantare, antica pratica che vede nel piede una mappa preziosa della nostra salute e del nostro equilibrio.
Con Varese Corsi parte un nuovo corso dedicato a chi desidera avvicinarsi a questa disciplina naturale: tre incontri da mercoledì 8 ottobre, dalle 20.30 alle 22.00, presso l’Hub di Varese Corsi.
Il percorso Riflessologia Plantare guiderà i partecipanti alla scoperta dei fondamenti della riflessologia, dei punti chiave del piede e delle tecniche pratiche di automassaggio, arricchite dall’utilizzo mirato degli oli essenziali. Un’occasione utile per imparare ad affrontare piccoli disturbi quotidiani e inserire un metodo di benessere semplice ed efficace nella propria routine.
Non servono conoscenze pregresse, né materiali particolari: basta la curiosità e la voglia di dedicare tre serate a se stessi.
Per maggiori informazioni e per iscriversi, cliccare qui.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Giuseppe Giudici su Polo logistico di Olgiate Olona, il sindaco Montano rassicura: "Non creerà problemi ambientali"
tremaghi su Varese rende omaggio al fotografo Giorgio Casali
Felice su Come sarà lo sciopero dei trasporti di lunedì 22 settembre
ccerfo su Decidere bene nell’era del rumore. Da New York a Varese: che cosa impariamo dalla vita (compressa) dei leader
lucausa744 su Duemila sacchi di rifiuti abbandonati in un anno, il sindaco di Brenta Ballardin: “Con la nuova legge stop all’impunità”
Nabanita Das su Una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Fisica per il Liceo Scientifico
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.