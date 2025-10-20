Halloween al Centro Didattico Scientifico di Tradate

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate e gestita da AstroNatura Cooperativa Sociale

101 esperienze per grandi e piccoli! Un viaggio tra stelle e natura alla scoperta del Parco Pineta e dei segreti dell’universo. Giornata a tema Halloween

PARTECIPAZIONE GRATUITA (ESCLUSO ECOPLANETARIO CHE È A PAGAMENTO)- PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

ECCO COSA VI ASPETTA:

– Viaggio in EcoPlanetario: Il Cielo di Halloween (unica attività a pagamento)

– Osservatorio Astronomico (visita guidata da prenotare in loco) Visita realizzata con il patrocinio del Comune di Tradate.

– Sentiero Natura (percorribile con visita gratuita guidata con le GEV del Parco Pineta o in autonomia)

– “Le prove dell’esploratore” – Affronta tutte le sfide per diventare un esploratore del Parco Pineta, birdwatching, caccia a insetti, ragni e centopiedi sul sentiero della magia del bosco, orienteering, esplorazione del Sentiero del Sistema Solare (età consigliata +8 anni);

– Striscia sensoriale a piedi nudi

– Campo sperimentale di Orienteering

– Sentiero della Magia del Bosco

– Sentiero F.A.T.A.

– Percorso del Sistema Solare

– LibroGame Live “La Selva del Fato”

– FitoSafari Fotografico

Scopri tutti i dettagli al seguente link: https://www.centrodidatticoscientifico.it/Centro

COSA FARE PER PARTECIPARE?

1. Effettua la prenotazione on-line.

2. Presentati all’ingresso. Non è necessario stampare alcun biglietto, basta comunicare il cognome riportato nella prenotazione al personale al cancello.

Goditi le attività che preferisci, rispetta le prescrizioni di sicurezza e buon divertimento!

COSA PORTARE CON SÉ?

1. uno smartphone con batteria carica ;

2. una merenda da consumare in mezzo al prato su un telo o usufruendo di uno dei tavoli da pic-nic