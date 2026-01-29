A Somma Lombardo la pizzoccherata preparata dagli Alpini

La tradizione culinaria delle valli incontra il cuore del volontariato locale in un appuntamento che mette al centro uno dei piatti più iconici della cucina povera ma ricca di gusto. È con questo spirito che il Gruppo Angelo De Marchi dell’associazione degli Alpini di Somma Lombardo organizza una pizzoccherata, un momento di condivisione per il gruppo, fondato nel 1934, che richiama soci e simpatizzanti nella sede di via De Marchi.

Il programma della serata prevede il ritrovo per sabato 28 febbraio alle 19:30. Il menu proposto dalle Penne Nere si apre con un antipasto, seguito dal piatto principale di pizzoccheri e si conclude con il dolce. Nella quota di partecipazione, fissata a 25 euro a persona, sono inclusi anche vino, acqua e il caffè, mentre restano esclusi amari e grappe. Per chi preferisse gustare la specialità valtellinese tra le mura domestiche, l’organizzazione ha previsto la possibilità di asporto della singola porzione di pizzoccheri al costo di 13 euro.

La partecipazione alla cena richiede l’obbligo di prenotazione, che deve essere effettuata entro il 21 febbraio. Per riservare il proprio posto o per richiedere l’asporto, gli interessati devono scrivere sul gruppo WhatsApp «alpini somma» indicando chiaramente il proprio nome e il numero di persone partecipanti.