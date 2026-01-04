Quattro notti di chiusure sulla A9 tra Como e Chiasso
Cantieri notturni per le ispezioni nelle gallerie autostradali verso il confine svizzero. Gli orari delle chiusure
Le ispezioni periodiche e la manutenzione delle gallerie sulla A9 Lainate-Como-Chiasso comporteranno una serie di limitazioni al traffico durante la seconda settimana di gennaio.
Per permettere lo svolgimento delle attività tecniche in sicurezza, Autostrade ha disposto la chiusura del tratto compreso tra Como Centro e Chiasso in direzione del confine svizzero per quattro notti consecutive.
Il calendario dei lavori prevede le prime due chiusure nelle notti di mercoledì 7 e giovedì 8 gennaio, quando il blocco della circolazione sarà operativo dalle 22 alle 5. Il programma proseguirà poi nel fine settimana: nelle notti di venerdì 9 e sabato 10 gennaio, il tratto autostradale sarà interdetto al traffico dalle 23 alle 6.
Oltre al percorso principale verso nord, le restrizioni interesseranno direttamente lo svincolo di Como Centro, che resterà chiuso in entrata per chi viaggia in entrambe le direzioni. Gli automobilisti diretti in Svizzera dovranno obbligatoriamente uscire a Como Centro e proseguire lungo la viabilità ordinaria seguendo le indicazioni per la dogana cittadina.
Per chi invece deve viaggiare verso Lainate durante gli orari di cantiere, l’alternativa consigliata è quella di utilizzare l’ingresso di Fino Mornasco. Il personale tecnico verificherà lo stato delle infrastrutture all’interno dei tunnel, motivo per cui i mezzi d’opera occuperanno l’intera carreggiata impedendo il normale passaggio dei veicoli.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
lenny54 su Il richiamo alla pace e ai valori della Repubblica nel discorso del Presidente Sergio Mattarella
giro su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
Felice su Amazon sospende le consegne con i droni in Italia
Paolo Cottini su Colle di Biumo, il 5 gennaio la conferenza di VAS a Varese per decidere il futuro dell'area
angelo_spiteri su Il Comitato varesino per la Palestina torna in piazza: "Non ci fermiamo nemmeno a Natale"
axelzzz85 su I sindacati dei frontalieri contro il decreto sulla tassa della salute: “Andremo alla Consulta”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.