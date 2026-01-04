Quattro notti di chiusure sulla A9 tra Como e Chiasso

Le ispezioni periodiche e la manutenzione delle gallerie sulla A9 Lainate-Como-Chiasso comporteranno una serie di limitazioni al traffico durante la seconda settimana di gennaio.

Per permettere lo svolgimento delle attività tecniche in sicurezza, Autostrade ha disposto la chiusura del tratto compreso tra Como Centro e Chiasso in direzione del confine svizzero per quattro notti consecutive.

Il calendario dei lavori prevede le prime due chiusure nelle notti di mercoledì 7 e giovedì 8 gennaio, quando il blocco della circolazione sarà operativo dalle 22 alle 5. Il programma proseguirà poi nel fine settimana: nelle notti di venerdì 9 e sabato 10 gennaio, il tratto autostradale sarà interdetto al traffico dalle 23 alle 6.

Oltre al percorso principale verso nord, le restrizioni interesseranno direttamente lo svincolo di Como Centro, che resterà chiuso in entrata per chi viaggia in entrambe le direzioni. Gli automobilisti diretti in Svizzera dovranno obbligatoriamente uscire a Como Centro e proseguire lungo la viabilità ordinaria seguendo le indicazioni per la dogana cittadina.

Per chi invece deve viaggiare verso Lainate durante gli orari di cantiere, l’alternativa consigliata è quella di utilizzare l’ingresso di Fino Mornasco. Il personale tecnico verificherà lo stato delle infrastrutture all’interno dei tunnel, motivo per cui i mezzi d’opera occuperanno l’intera carreggiata impedendo il normale passaggio dei veicoli.