Teatro per la Pace: musica e spettacoli a Castellanza

Castellanza si prepara a una serata di musica e spettacolo dedicata alla solidarietà internazionale attraverso l’iniziativa Teatro per la Pace. Sabato 24 gennaio, il palco del Teatro di via Dante ospiterà una rassegna multidisciplinare col coinvolgimento delle realtà artistiche del territorio. L’evento è promosso dal gruppo Incamminoperlapace con il patrocinio del Comune di Castellanza per sostenere i progetti del Tavolo della Pace.

Il programma della serata prevede le esibizioni di diverse formazioni locali che spaziano tra generi e linguaggi differenti. Si alterneranno in scena i gruppi Entrata di Sicurezza, Parsec, Nameless e la corale Gospel for Joy, insieme alla partecipazione del Teatro della Corte. L’obiettivo della manifestazione è sensibilizzare la cittadinanza attraverso l’arte, creando un momento di riflessione collettiva sui temi della convivenza e della cooperazione tra i popoli.

La partecipazione all’evento è aperta a tutto il pubblico con ingresso libero a partire dalle 21:00. Durante l’appuntamento sarà possibile lasciare un contributo volontario che verrà interamente devoluto alle attività umanitarie e sociali coordinate dal Tavolo della Pace. Non è richiesta la prenotazione preventiva per l’accesso in sala fino a esaurimento dei posti disponibili.