La Mandragola di Machiavelli approda a Taino
Il grande classico del Rinascimento in scena nella rassegna La Stagione dell'Olmo. Sul palco di Taino la beffa di Callimaco e Lucrezia
Il genio di Niccolò Machiavelli torna a parlare alla contemporaneità attraverso uno dei suoi testi più celebri e taglienti. Sabato 21 febbraio alle 21, il palcoscenico del Teatro dell’Olmo di Taino ospita la Mandragola, proposta da Cgs Verbania insieme alla Compagnia Teatro 4 all’interno della rassegna La Stagione dell’Olmo. L’opera, «la più bella commedia italiana di tutti i tempi», viene presentata in un adattamento curato da Roberto Aielli, che firma anche la regia di questo classico del Rinascimento.
La trama ricostruisce con fedeltà la beffa orchestrata dal parassita Ligurio per consentire al giovane Callimaco di sedurre Lucrezia, moglie dell’ingenuo Messer Nicia. Tra travestimenti e l’uso di erbe miracolose, lo spettacolo mette a nudo una società disposta a giustificare ogni azione in nome dell’utile personale. In scena, a dare vita a un ritratto feroce e ancora attuale delle debolezze umane, si muovono Andrea Lavalle, Riccardo Nazzaroli, Barbara Vesco, Sonia Bergamaschi, Roberto Aielli, Egidio Righetti, Riccardo Folla ed Elisabetta Garoni
Il costo del biglietto è di 15 euro per l’intero e 12 euro per il ridotto. Per assistere alla funzione presso lo spazio di piazza Piero e Gaspare Pajetta, le prenotazioni devono pervenire via mail entro le 21 di venerdì 20 febbraio, con l’obbligo di ritiro dei ticket entro le 20:45 della sera dello spettacolo.
