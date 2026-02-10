Storia e teatro: Solaro celebra con due proposte culturali il Giorno del Ricordo

martedìm 10 e domenica 15 febbraio due appuntamenti aperti alla cittadinanza per riflettere su foibe ed esodo giuliano-dalmata, tra linguaggio teatrale e analisi storica, nella sala consiliare di Villa Borromeo

Solaro celebra il Giorno del Ricordo con due appuntamenti dedicati alla memoria delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. Il Comune, attraverso l’assessorato alla Cultura, propone uno spettacolo teatrale e una lezione storica aperti alla cittadinanza, entrambi a ingresso libero, in programma il 10 e il 15 febbraio nella sala consiliare di Villa Borromeo.

Lo spettacolo teatrale nel Giorno del Ricordo

Il primo appuntamento è fissato per questa sera, martedì 10 febbraio alle 20.45, con lo spettacolo teatrale “Perché erano italiani – Il tragico silenzio delle foibe”, con Deborah Demontis e Alessandro Tacconi. Una storia drammatica che racconta come la devastante tempesta di quegli anni di guerra e delle troppe ideologie spazzavano via le persone, i sogni d’amore, una vita insieme, i figli, il lavoro. Protagonisti due giovani innamorati: Fosca, italiana, e Ilir slavo. Attraverso il linguaggio del teatro, lo spettacolo affronta una delle pagine più dolorose del Novecento, dando voce a vicende personali travolte dagli eventi che segnarono il confine orientale italiano nel secondo dopoguerra.

Una lezione storica sul confine orientale

Domenica 15 febbraio alle 18 la rassegna prosegue con l’incontro “Fascismo, Foibe ed Esodo al Confine orientale d’Italia”, una lezione storica a cura del professor Giancarlo Restelli. L’intervento ricostruirà il contesto storico tra il 1918 e il 1947, approfondendo i temi della violenta italianizzazione fascista, delle stragi delle foibe tra il 1943 e il 1945 e dell’esodo giuliano-dalmata. Un periodo complesso, segnato da nazionalismi contrapposti, che portò alla perdita della cittadinanza italiana per oltre 250mila persone e a una profonda lacerazione nella storia del Paese.

Entrambi gli appuntamenti si terranno nella sala consiliare di Villa Borromeo, in via Mazzini a Solaro, e sono a ingresso libero e gratuito.