Semifinale playoff, i Mastini aprono le prevendite per Gara2
La serie con Aosta scatta in trasferta sabato 14. Il secondo match martedì 17 alla Acinque Ice Arena: ecco come acquistare i tagliandi
I Mastini Varese scaldano i motori in vista delle semifinali del campionato di IHL. Martedì 17 marzo alle 20.30 al palaghiaccio di via Albani la squadra giallonera ospiterà Aosta per gara 2 della serie (si comincia sabato 14 in trasferta) e la società ha comunicato le modalità di prevendita dei biglietti.
La prima fase è riservata agli abbonati. Dalle ore 17 di oggi, lunedì 9 marzo, fino alle ore 21 di domani – martedì 10 – i possessori della tessera stagionale potranno accedere al portale di Liveticket con le proprie credenziali e confermare il posto abituale. In questa finestra sarà visibile esclusivamente il seggiolino associato all’abbonamento e non sarà possibile acquistare altri biglietti o cambiare settore. Terminato il periodo indicato, la prelazione decadrà. La vendita libera inizierà invece mercoledì mattina alle ore 8, sempre attraverso il circuito Liveticket.
I prezzi dei biglietti
La società giallonera ha fissato i seguenti prezzi per gara 2. La Curva costerà 12 euro, la Curva Gold 15. Per la tribuna laterale bisognerà spendere 19 euro mentre per quella centrale il biglietto è a 25 euro. Tariffe in linea se non inferiori al singolo biglietto di stagione regolare; non sono invece previste riduzioni per età (bambini fino a 6 anni gratis se accompagnati, senza garanzia del posto a sedere). Come di consueto le persone con disabilità possono inoltrare richiesta scritta alla società all’indirizzo email hcmv.varesehockey@gmail.com.
La partita perfetta porta i Mastini in semifinale. Ora Aosta
