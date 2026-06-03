Oltre 200 in sella per i bambini: il Motogiro Solidale è un successo

Una bella domenica di sole ha accompagnato il quinto Motogiro Solidale organizzato dall’Associazione Nazionale Carabinieri di Varese. Sono stati più di 200 i partecipanti che domenica 31 maggio hanno lasciato i Giardini Estensi in corteo, percorrendo i 50 chilometri tra la Valganna, il lago di Ghirla e il confine svizzero fino al Parco Lagozza di Arcisate.

Galleria fotografica Più di 200 partecipanti al Motogiro dell’associazione nazionale carabinieri 4 di 12

Tra le moto in sfilata anche numerosi esemplari storici, tra cui alcuni mezzi storici dell’Arma dei Carabinieri, che hanno aggiunto un tocco d’epoca alla giornata. Il ricavato sarà devoluto interamente all’Associazione L’Arcobaleno di Nichi, impegnata nella lotta ai tumori pediatrici.