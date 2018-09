Un fine settimana per salutare l’estate

Ultimo fine settimana d’estate da vivere all’aperto con tante sagre e iniziative da vivere all’aperto. Si mangiano piatti gustosi e si fanno passeggiate nei parchi, ecco i consigli del fine settimana.

Meteo – Fine settimana in buona parte soleggiato, sia nella giornata di sabato che nella giornata di domenica. Passaggi nuvolosi con possibilità di deboli piogge all’alba di domenica – Il Meteo

SAGRE E FESTE

Varese – E’ il fine settimana di Nature Urbane. Il festival del paesaggio prende il via per la sua seconda edizione con un concerto e andrà avanti fino al prossimo weekend con circa 400 visite in parchi e giardini, 23 residenze private storiche che apriranno le loro porte al pubblico in esclusiva assoluta per il festival e sedici itinerari fra natura, storia e cultura negli scenari ambientali della città giardino, con oltre 20 appuntamenti dedicati esclusivamente ai bambini e ragazzi delle scuole che saranno coinvolti in attività di educazione ambientale. – Tutto il programma

Varese – In piazza i colori, le danze e le musiche del mondo. Torna “Le piazze del Mondo” sabato 22 settembre per tutta la giornata. In programma incontri, laboratori per i bambini, musica e danze dal mondo: appuntamento per sabato 22 settembre, dal mattino fino al pomeriggio – Tutto il programma

Luvinate – Due giorni all’insegna della birra, della buona cucina (con tanti sapori e profumi alla tedesca, fra crauti, wurstel) e della musica con “Beer Fest”. Il tutto a scopo benefico: il ricavato andrà a favore dei progetti educativi della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria di Luvinate, in collaborazione con la ProLoco Luvinate ed il patrocinio del Comune di Luvinate – Tutto il programma

Lozza – Mostra dell’hobby, appuntamento a Lozza per domenica 23 settembre al Palatennistavolo dalle 9 alle 19 – Tutto il programma

Angera – Torna ad Angera, per il quinto anno, la tradizionale Festa dell’Uva. La sfilata dei carri vendemmiali e allegorici è in programma sul lungolago nel pomeriggio di domenica 23 settembre alle ore 15.00. Prima della festa si potrà partecipare al tour benessere “Benvenuto tra i vigneti” nel Museo Diffuso – Tutto il programma

Porto Valtravaglia – Appuntamento con i funghi a Porto Valtravaglia sabato 22 e domenica 23 settembre. E’ in programma infatti, l’esposizione micologica “Fungiat” al Salone Colombo, che aprirà le sue porte ai visitatori sabato alle ore 10. Domenica 23 sarà possibile anche pranzare grazie alla presenza dello stand gastronomico dalle ore 12.30. – Tutto il programma

Osmate – Sabato 22 e domenica 23 settembre, la Pro Loco di Osmate vi invita alla Sagra della Zucca con tanti piatti gustosi ed eventi per i più piccoli – Tutto il programma

Vedano Olona – Continua per tutto il fine settimana Vedano Olona la festa patronale di San Maurizio che proseguirà con diversi appuntamenti fino a domenica. La festa quest’anno si presenta con un ricco calendario di eventi e una grande novità: il primo Palio dei Rioni – Tutto il programma

Cardano al Campo – Due giorno di festa in città. Sabato 22 e domenica 23 settembre 2018 infatti il Festival di Teatro Urbano e Circo Contemporaneo (senza animali!) animerà le vie del centro storico, insieme agli stand e allo street food della tradizionale festa dell’Autunno Cardanese, saluto all’estate e apertura della nuova stagione. Tra i moltissimi spettacoli di teatro contemporaneo, musicali e acrobatici ci sono anche l’imperdibile volo in mongolfiera (sabato 22) e la performance dell’equilibrista sospeso Sirio Izzo (domenica 23) – Tutto il programma

Cassano Magnago – Da giovedì 20 a domenica 23 settembre si respirerà aria di Oktoberfest all’area feste di Cassano Magnago in via Primo Maggio. Con il giungere dei primi giorni d’autunno arriva anche il nuovo grande evento realizzato e promosso dall’Associazione Culturale Le Officine con il patrocinio del Comune di Cassano Magnano. protagonisti birre e cibi tradizionali della pluri-centenaria fiera di Monaco. Anche in caso di pioggia – Tutto il programma

Somma Lombardo – Incontri e rappresentazione storica con l’Associazione “Quelli del ’63”, in occasione del centenario della fine della prima guerra mondiale che ha allestito l’evento “La Grande Guerra – Atto 2°” per sabato e domenica. – Tutto il programma

Gallarate – Dal 21 al 23 settembre, i piazza Garibaldi a Gallarate, arriva “Urban Lake & Street Food Festival 2018”. Per la sua terza edizione torna a Gallarate il miglior Cibo di Strada da tutta Italia e internazionale, tre lunghi giorni ricchi di gusto, musica e tanto divertimento! E poi tanti punti ristoro con birre, cocktail e bibite per tutti i gusti – Tutto il programma

INCONTRI

Campo dei Fiori – Domenica 23 settembre, dalle ore 10 alle 16, presso l’Osservatorio Astronomico “G.V.Schiaparelli” di Campo dei Fiori, si terrà l’ultimo appuntamento con le “Giornate di Porte Aperte” 2018. Il tema di questa giornata è “Il bosco e i suoi animali” e si onorerà della partecipazione dei volontari LIPU dell’Oasi Palude Brabbia, che accompagneranno i visitatori in un percorso naturalistico – Tutto il programma

Schiranna – Sarà una giornata all’insegna della salute quella organizzata alla Schiranna di Varese dal Rotary Club Bodio Varese Laghi Sud, capofila a nome degli otto club del Seprio, in collaborazione con il 118, Areu e 112. In particolare, ci sarà la possibilità di capire come usare un defibrillatore e come comportarsi in caso di attacco di cuore – Tutto il programma

Busto Arsizio – Una grande palestra a cielo aperto che occuperà da piazza Santa Maria a Corso XX Settembre. Sabato prossimo, 22 settembre, il centro di Busto Arsizio cambierà aspetto con “Sport per tutti”, la grande rassegna che mette in mostra le eccellenze delle società sportive della città. Dal pattinaggio alla scherma passando per calcio, danza, basket o arti marziali saranno 54 le realtà sportive che riempiranno il centro della città dalle 15 alle 19 – Tutto il programma

Busto Arsizio – Sabato 22 e domenica 23 settembre tornano le Giornate Europee del Patrimonio con tema “L’Arte di condividere”. Appuntamento per domenica alle Civiche Raccolte d’Arte di Palazzo Marliani Cicogna. – Tutto il programma

Gallarate – Teatro, riuso, musica e un aperitivo insieme. È l‘evento “Giovani in Villa” che si terrà sabato 22 settembre, dalle ore 18, a Villa Calderara, in via Montecassino 75 Gallarate – Tutto il programma

BAMBINI

Tutti gli appuntamenti del fine settimana dedicati ai bambini – CLICCA QUI

SPORT

Motociclismo – Rombano le due ruote d’epoca, torna la Sei Giorni di Varese. Sabato 22 settembre si svolgerà la VII edizione della rievocazione storica – Tutto il programma

Trail – Sabato 22 settembre la montagna simbolo di Varese sarà un “semplice” terreno di gara per gli specialisti e gli appassionati di trail, podismo d’alta quota su lunghe distanze, che si confronteranno nella terza edizione dell’Eolo Campo dei Fiori Trail, valevole – per quanto riguarda il tracciato più lungo – come gara unica di Campionato Italiano sotto l’egida della Fidal. – Tutto il programma

Ciclismo – Domenica 23 settembre torna per la settima volta la “Pedala con Zazà”, manifestazione che porta orgogliosamente il (sopran)nome di Stefano Zanini, oggi 49enne, ma con gran bel passato nel ciclismo professionistico. Appuntamento domenica 23, da Gorla Maggiore.

Saronno – Sabato sera anni Sessanta con il Duc Saronno. Appuntamento con l’entusiasmante periodo storico che verrà rivissuto attraverso la musica, le acconciature, i cocktail a tema e le auto e le moto di quegli anni – Tutto il programma

MUSICA

Varese – Un appuntamento che segna il ritorno segna il ritorno di Notturno Giovani, la rassegna musicale che da tredici anni si occupa di musica emergente. L’evento è in programma sabato 22, a Biumo, dalle 19,30 con il dj set di dj Giro. La serata continua con un grande concerto live dalle 21: ad accendere il pubblico sarà il musicista ultrapop Elton Novara, seguito dal gruppo alternative rock Moplen, che a distanza di due anni, segna il suo gradito ritorno sulla scena musicale varesina – Tutto il programma

Busto Arsizio – Un weekend all’insegna della musica è quello che aspetta il Circolo Gagarin dopo la grande festa di riapertura di settimana scorsa.L’appuntamento per venerdì sera è con gli STORM{O}. Furia hardcore, contenuti intensi, impatto devastante e intensità forse senza eguali oggi in Italia. Sabato e domenica poi giornate di relax da vivere nei locali di via Galvani con il ritorno della Serata ludica con giochi da tavolo per chi vuole – Tutto il programma

Marnate – I giovani talenti di Marnate sul palco del Teatro Tiglio. Appuntamento per sabato 22 al teatro del Tiglio con la decina di artiti emersi dalle selezioni che si sono svolte all’oratorio di Marnate – Tutto il programma

ITINERARI

Pazzi per il “foliage”? Due idee per contemplare la stagione d’oro – CLICCA QUI

All’Alpe Devero per ascoltare il canto dei cervi – CLICCA QUI

Da InLombardia cinque itinerari per una pedalata in famiglia – CLICCA QUI