Note in redazione: così i giornali parlano di musica

Tre giornalisti, due discografici, un cantante, un autore e un’addetta stampa. Il Festival Glocal quest’anno parla anche di musica e lo fa con gli esperti del settore che ci raccontano il successo di band come i Come Cose, ci portano nelle redazioni di riveste storiche Rumore e Rockol.it e dentro gli studi di registrazione.

La settima edizione del festival del giornalismo torna dall’8 all’11 novembre e quest’anno porta con se una novità: due incontri dedicati al giornalismo musicale e al mondo dell’industria discografica.

Saranno infatti, Franco Zanetti direttore editoriale di Rockol.it, Rossano Lo Mele direttore di Rumore e Paolo Madeddu fondatore di Amargine.it gli ospiti del primo incontro. Un confronto tra lo storico quotidiano online, la ventennale rivista cartacea e il famoso blogger. Come stanno i giornali musicali oggi? Come funziona una redazione musicale? E un blog? Come nasce una recensione? Hanno ancora senso le recensioni con l’arrivo dei social? Queste e molte altre curiosità raccontate da tre “giganti” del giornalismo musicale. Appuntamento per giovedì 8 novembre, alle 16 e 30 alla Sala VareseVive, coordina Adelia Brigo di VareseNews.

Andiamo “dietro le quinte” invece, con l’incontro dedicato a chi ama la musica, vorrebbe farne un mestiere o semplicemente si chiede come funziona il “magico” mondo dello show. Francesco Brezzi di Ghost Records (Waxlife, Belize, Calibro 35), Elena Tosi di Warner Music, Yuri Ferioli di Asian Fake (Coma Cose, Venerus, Maretina May), Riccardo Montanari dei Belize ci raccontano la loro esperienza partendo da una domanda che si fanno in molti: come faccio a far conoscere la mia musica? A rispondere saranno due discografici con esperienze di successo, l’addetta stampa di una grossa major e il cantante e leader della formazione Belize. Appuntamento per venerdì 8 novembre, alle 18 al Twiggy di Via De Cristoforis,5, coordina Adelia Brigo di VareseNews.

In programma inoltre, un corso di conduzione radiofonica tenuto da Sergio Ferrentino. L’appuntamento con l’autore e il regista è aperto a tutti coloro che vogliono cimentarsi nella tecnica radiofonica in due sezioni: livello base e avanzato. Sergio Ferrentino è ideatore e conduttore, tra le altre trasmissioni, di Caterpillar, che ha condotto fino al 2000, insieme a Massimo Cirri.

Festival Glocal vede in quattro giorni, oltre 60 incontri distribuiti in quasi 20 location diverse e più di 150 speaker di alto profilo. Tutti gli incontri sono ad ingresso libero e gratuito.

Per informazioni www.festivalglocal.it