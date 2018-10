Streghe, zucche e pipistrelli: arriva la notte di Halloween

Varese – Speciali visite animate, laboratori e giochi “da paura” dedicati alla festa più “terrificante” dell’anno: appuntamenti a Villa Panza, Villa Della Porta Bozzolo, Monastero di Torba > Il programma

Varese – I laboratori di Bim Bum Bart raddoppiano per Halloween: domenica 28 ottobre il laboratorio per bambini si svolgerà alle 11.00 e poi di nuovo alle ore 15, anche lingua inglese > Leggi

Varese – La festa di Ognissanti sarà un’occasione per scoprire il Sacro Monte con visite-gioco, laboratori e tante attività per i più piccoli e per le famiglie. Dal 1 al 3 novembre > L’articolo

Albizzate – Per tutti i bambini piccole storie mostruose, martedì 30 ottobre alle 16.30 in biblioteca > Leggi

Angera – In Biblioteca sabato 27 ottobre dalle ore 15.30, lettura animata in italiano e in inglese tratta dal libro “Le streghe” di Roald Dahl. Attività gratuita per bambini dai 6 ai 10 anni > I dettagli

Buguggiate – La sera del 31 ottobre verrà riproposta la Festa delle Lumere, attesa da tutti i bambini e non solo. Storie, leggende e buon cibo attorno al falò in piazza > Leggi

Caravate – Sabato 27 ottobre alle ore 15 la biblioteca di Caravate aspetta i bambini per un laboratorio e una merenda, in attesa dei dolcetti di Halloween > Il programma

Castello Cabiaglio – Mercoledì 31 ottobre al Bosco Verde “La festa della paura” si fa in due per offrire ai bambini di ogni età una notte di Halloween da trascorrere con gli amici tra avventure nel bosco, laboratori e golose scorpacciate > Leggi

Clivio – Si fa festa al Campo sportivo nel tendone riscaldato con musica dal vivo, la tribute band di Vasco Rossi e lo stand gastronomico > Il programma

Gallarate – Tanti dolcetti per i bambini nei negozi e nei locali che espongono la vetrofania con le zucche e aderiscono a “Dolcetto scherzetto”, che si svolgerà nel pomeriggio del 31 ottobre > I dettagli

Luino – Sabato 27 ottobre dalle 15 alle 17:00 presso in Biblioteca letture in occasione di Halloween per bambini dai 4 ai 10 anni > Leggi

Luino – In treno nella notte delle streghe: sono già aperte le prenotazioni per la notte sull’Halloween Express, il treno più pauroso e divertente che viaggerà la sera del 31 ottobre prossimo > I dettagli

Saronno – Mercoledì 31 ottobre il Palaghiacchio riapre la stagione con una strepitosa e mostruosa festa di Halloween, con ingresso gratuito in pista fino alle ore 21. > Leggi qui

Tradate – Dalle 15 alle 19, nei centri storici di Tradate ed Abbiate una golosa caccia al tesoro in collaborazione con i commercianti cittadini > Leggi