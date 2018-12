Festeggiamenti natalizi alla Fondazione Molina

Domenica 16 dicembre la Fondazione Molina di Varese vivrà due momenti particolari con al centro gli auguri di Natale.

Si inizia al mattino con la Festa del Volontariato. Alle ore 10 la S. Messa in Chiesa e, a seguire, l’incontro con tutti i volontari in Sala Teatro: sarà l’occasione per il Presidente e il Consiglio di Amministrazione di ringraziare personalmente per la loro presenza e dedizione ai nostri Ospiti, per inaugurare l’apertura di un nuovo anno di solidarietà insieme e per lo scambio degli auguri natalizi.

Nel pomeriggio continua la Festa di Natale alle ore 15.15 in sala teatro per il saggio natalizio con le bambine di “Spazio danza” e, subito dopo, con il coro “Prealpi Don Luigi Colnaghi” di Cocquio Trevisago, diretto dal Maestro Guido Paroni, che ha un repertorio di canti religiosi, alpini, natalizi e spirituals.

Lunedì 17 dicembre, all’interno del progetto “Nonnolandia”, 35 bambini della Scuola Materna “Rodari” di via Tagliamento di Varese, saranno ospiti della Fondazione Molina per gli auguri natalizi.

Nella mattinata, i nonni accoglieranno i bambini nel salone teatro e insieme condivideranno momenti di musica, di canto e di ascolto di poesie natalizie.

L’iniziativa rientra nella più ampia programmazione degli eventi intergenerazionali curati dal Servizio Animazione e Volontariato della Fondazione Molina.