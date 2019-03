Un giro al museo, al parco o al Luna Park

Un fine settimana di bel tempo: sabato e domenica c’è il sole e le iniziative da vivere sono moltissime. Ecco gli appuntamenti in programma in provincia.

INCONTRI

Schiranna – È tempo di Luna Park. Aprono sabato 30 marzo (fino al 5 maggio) le giostre con nuove attrazioni, oltre alle classiche giostre per bambini, i videogiochi, gli autoscontri e tutto quanto c’è di più “classico” in un luna park.

Varese – Torna #InBiblioteca gli appuntamenti del weekend in Via Sacco: il primo è previsto per domenica 31 marzo alle 15.30 e parla di Game art, un tipo di arte misconosciuta ma ormai diffusissima. A parlarne sarà Debora Ferrari, critico d’arte da tempo appassionata alla questione, Luca Traini, scrittore e curatore, Valeria Favoccia, digital artis e autrice di fumetti per Ubisoft Italia e Francesco Toniolo, scrittore e docente alla Cattolica. – Tutto il programma

Varese – Sabato 30 marzo l’ordine degli architetti di Varese organizza l’incontro “Abitare il paesaggio”. L’appuntamento è alle 17 al castello di Masnago in via Cola di Rienzo 42. Attraverso il lavoro di cinque autori, la fotografia affronta il tema del Paesaggio, tra passato e presente – Tutto il programma

Varese – Una piantina di ulivo per sostenere l’Unitalsi: il 30 e il 31 marzo prossimi, i volontari saranno in molte piazze del Varesotto per raccogliere fondi da destinare alle attività dell’associazione – Tutto il programma

Varese – Un incontro per ripensare gli spazi pubblici varesini. L’incontro mensile di venerdì 29 per «Prospettive culturali di Varese» è con «La percezione degli spazi pubblici», conversazione con l’architetto Katia Accossato – Tutto il programma

Varese – Si conclude sabato 30 marzo l’edizione 2018/19 de “il Caffè degli Alpini”, la fortunata rassegna di incontri organizzata dal gruppo Alpini di Varese: l’ospite che chiuderà il ciclo sarà il varesino Alberto Reggiori medico chirurgo presso l’ospedale di Cittiglio – Tutto il programma

Angera – Debutta alla Biblioteca Civica con “Al nost dialet in puesia e müsica” la Cumpagnia I Piott, un gruppo di cittadini angeresi che si è unito per organizzare momenti di lettura rigorosamente in dialetto. Il primo appuntamento è per sabato 30 marzo, alle 17 – Tutto il programma

Sesto Calende – Sesto Calende si conferma la cittadina del volo con due nuovi appuntamenti promossi dall’associazione Idrovolo. Si parte domenica 31 marzo con “Mongolfiere in piazza” (in piazza De Cristoforis), un pomeriggio dimostrativo organizzato da Idrovolo Sesto Calende e Arcadia Fly Team e si prosegue sabato 6 aprile (al campo sportivo di Viale Lombardia) con un’intera giornata dedicata alle mongolfiere e alla cultura del volo – Tutto il programma

Porto Ceresio – “Pesca al rifiuto”, i sub di GODiving pronti per Spazzatura kilometrica. Domenica 30 marzo il gruppo subacqueo terrà un incontro con gli studenti a Cuasso al Monte ed effettuerà immersioni nel Ceresio a caccia di immondizia sommersa – Tutto il programma

Castiglione Olona – Domenica 31 marzo, alle 16 al Caffè Lucioni, lo scrittore Giancarlo Bosini presenta il suo giallo “Misteriosi delitti all’Isola di Milano” – Tutto il programma

Fagnano Olona – Prende il via la rassegna “Il Mese della Cultura” 2019, organizzata dalla Pro Loco di Fagnano Olona con il patrocinio del Comune, invita alla presentazione del romanzo noir di Emanuela Signorini “Il sangue nero di Mussolinia“, venerdì 29 marzo 2019 alle ore 21 presso la Biblioteca E. Biagi in Piazza Matteotti. Intervistata dal giornalista Fausto Bossi, l’autrice sarà disponibile a confrontarsi con i presenti e per il firmacopie a fine serata. – Tutto il programma

CAMMINATE ED ESCURSIONI

Varese – Domeniche di Primavera tra Parchi e musei. Il Comune di Varese organizza attività per bambini delle scuole dell’infanzia, della scuola primaria e le loro famiglie per scoprire in modo divertente e coinvolgente i parchi, le collezioni dei Musei Civici di Varese, la città e i personaggi che ne hanno fatto la storia. Da domenica 24 marzo al 21 aprile 2019, dalle 14,30. Tutti gli appuntamenti e le info su www.comune.varese.it.

Varese – Domenica le Uscite Narranti a “I Mulini Grassi e Olona paese dipinto”. Incontro alle ore 15.00, Parcheggio Cimitero di Sant’Ambrogio. Alla scoperta degli angoli sconosciuti sulle rive del fiume Olona. Le meridiane sui muri che scandivano la vita del mondo contadino. La chiesetta dei Re Magi a Olona. Durata 3h circa.

Somma Lombardo – Parte il 31 marzo dal Castello di Somma Lombardo l’edizione 2019 di «Tuttaunaltrafesta» la kermesse itinerante promossa dai missionari del Pime. Dalle 10 alle 19 sarà l’occasione per incontrare dal vivo l’Amazzonia attraverso suoi suoni, immagini e colori. Tanti gli eventi in programma per grandi e piccini, alle 12 pranzo a cura della Pro Loco – Tutto il programma

Lonate Pozzolo – Arriva la primavera e l’associazione Viva Via Gaggio inizia ufficialmente le proprie attività con “La Camminata di Primavera” prevista per domenica 31 marzo con ritrovo alle 14.45 presso il parcheggio di Via Gaggio lato Lonate Pozzolo con ingresso da Via Leonardo da Vinci. L’edizione del 2019 ha come titolo “Primavera di Incontri” ed è organizzata insieme alla Cooperativa 4Exodus che gestisce uno dei CAS Centri di Accoglienza Straordinari a Lonate Pozzolo. – Tutto il programma

Lonate Pozzolo – Domenica 31 marzo alcuni cittadini di Lonate Pozzolo percorreranno a piedi un tratto di strada nei boschi all’interno del territorio comunale per pulire dall’immondizia il territorio. Si tratta di una domenica ecologica organizzata da liberi cittadini di Lonate, apparentemente senza alcuna associazione o movimento alle spalle. – Tutto il programma

Saronno – Da Saronno a Caronno Pertusella, sono 12 i comuni del Parco impegnati per Verde pulito domenica 31 marzo dalle 8.30 e circa 500 persone impegnate nella pulizia straordinaria e volontaria di prati boschi e del torrente. A seguire incontro al Centro per la Biodiversità di Lomazzo per il rinfresco seguito, nel pomeriggio dalle ore 14, da attività e laboratori per bambini a cura degli educatori della cooperativa sociale Koinè che si occupa della gestione del Parco. – Tutto il programma

BAMBINI

Caldo e soleggiato, l’ultimo fine settimana di marzo si presta a giornate da vivere all’aria aperta per divertirsi insieme ai bambini, con tanti musei aperti per i piccoli artisti, laboratori e feste golose, spettacoli e giochi… inclusi quelli del Luna Park della Schiranna. – GLI APPUNTAMENTI PER BAMBINI

SPORT

Podismo – Domenica la 37esima Stravarese all’Ippodromo “Le Bettole” (Viale Ippodromo, 27). Classica iniziativa podistica amatoriale cittadina nella quale viene prevista la partecipazione di circa 1000 atleti provenienti da tutta la Lombardia nonché dalla vicina Svizzera. Evento organizzato da G.S. Camminatori Varese

Ciclismo – Tradizionale gara di apertura del calendario ciclistico giovanile su strada della nostra provincia. Domenica 31 marzo si disputerà infatti la 51a edizione della Varese-Angera, prova di respiro regionale organizzata dal Velo Club Sommese e aperta alla categoria Allievi. – Tutto il programma

Calcio – Tre squadre di calcio (a 7) speciali scendono in campo per fare del bene. Sabato 30 marzo, a partire dalle 15,30, il campo sportivo “Uslenghi” di via Europa a Tradate ospita il torneo intitolato “Diamo un calcio alla povertà” nel quale si assegnerà il 1° Trofeo Lions Club. – Tutto il programma

TEATRO

Varese – “La Rupe del Re Leone. Il Musical”: appuntamento per domenica al Teatro di Varese. Alle 14 laboratori, alle 16 spettacolo della Compagnia Teatrale Amatoriale S. Caterina V.M. di Colmegna. Per informazioni www.ilpontedelsorriso.com.

Cassano Valcuvia – Sabato 30 marzo (ore 21.00), presso il Teatro Comunale di Cassano Valcuvia andrà in scena la versione teatrale di “Bartleby lo scrivano”, romanzo breve di Herman Melville, uno dei massimi scrittori di tutti i tempi, conosciuto soprattutto per Moby Dick. – Tutto il programma

MUSICA

Varese – Appuntamento per sabato sera con I CARA CALMA sono una tra le band indie rock più interessanti del panorama musicale italiano. Evento Organizzato da: Madboys Eventi & Concerti, Twiggy Varese, Coopuf Iniziative Culturali in collaborazione con Tube Agency. Inizio ore 22.00. Ingresso 5€ consumazione compresa, info: info@madboys.it.

Abbiate Guazzone – Appuntamento per sabato con VareseDanza, alle 15, al Cinema Teatro Nuovo di Abbiate Guazzone. Appuntamento ormai tradizionale per un Concorso internazionale di danza Classica, Modern/Contemporanea, Hip Hop e Danze Etniche, con lo scopo benefico della donazione di una borsa di studio per un anno di danza a una persona disabile, attraverso l’associazione Green Event, per il progetto “Scarpette nel cuore”. In giuria: Sabrina Bosco, Annarita Larghi, Irene Borg, Alessandro Armanni, Nicola Berrettoni. Comitato artistico VareseDanza: Daniela Crisafulli, Roberta Nicolini. Referente sezione danze etniche e swing: Ileana Maccari. Biglietti € 8,00 acquistabili su www.varesedanza.it

Busto Arsizio – Il weekend del circolo di via Galvani a Busto Arsizio si apre invece con la nuova NeverWas Radio Night in compagnia dell’elettronica sperimentale di HONKO, Irtumbranda e Deltacut. Sabato invece sarà invece l’Ora della Terra: vi aspettiamo per una cena a lume di candela al Circolo Gagarin. Domenica torna la Serata Ludica con CCCPlayers. – Tutto il programma

MOSTRE

Varese – “Incarnato” è il titolo della mostra alla Galleria Ghiggini di Varese a partire da venerdì 29 marzo, inaugurazione ore 17,30. – Tutto il programma

Cerro di Laveno Mombello – Si apre con l’inaugurazione di due mostre la nuova stagione del Midec, il Museo Internazionale del Design Ceramico di Cerro. Domenica 31 marzo, Palazzo Perabò vedrà infatti l’apertura della mostra “È sempre l’ora del tè”: un’articolata indagine della cultura del tè, nelle sue diverse accezioni culturali e significati socio-rituali. Sempre domenica 31 marzo, alle 11 e 30 si terrà l’inaugurazione della mostra di Samuele Bonomi – Tutto il programma

Maccagno – Le Circle songs “danzano” tra le sculture di Tino Sartori. Sabato 30 marzo 2019 ore 16 all’interno della esposizione Kéramos di Tino Sartori. Un dialogo sonoro interattivo tra sculture, canto e voci. A cura di Marilena Anzini – Tutto il programma

Arsago Seprio – Il Comune di Arsago Seprio, la Parrocchia e la Biblioteca comunale hanno promosso la mostra dedicata ai paramenti liturgici conservati nelle sacrestie delle chiese di Arsago, Gallarate e Somma Lombardo: un’opportunità unica per i visitatori di ammirare questi tesori inaspettati e per gli studiosi di indagare nuovi filoni di ricerca. – Tutto il programma

Busto Arsizio – Venerdì 29 marzo alle ore 21 verrà inaugurata la mostra “La Brutta faccia della bellezza” a cura di Luca Catalano

Gonzaga e di Witness images in occasione del Festival Fotografico Europeo, organizzato dall’Archivio Fotografico Italiano – Tutto il programma

Lonate Pozzolo – Un gran racconto per immagini, lungo mezzo secolo: il comitato per l’organizzazione dei festeggiamenti del cinquantesimo dell’oratorio “Don Antonio Tagliabue” di Lonate Pozzolo inaugura la mostra fotografica dedicata ai primi 50 anni della struttura educativa della parrocchia. L’appuntamento è per domenica 31 marzo, con l’inaugurazione alle 14.30 all’inaugurazione. – Tutto il programma

Lugano – La Fondazione Renato e Gianluigi Giudici partecipa a Open Gallery, un’iniziativa promossa da Arte Urbana Lugano (AUL) sabato 30 marzo dalle 15 alle 19. – Tutto il programma

CINEMA

Nelle sale torna Tim Burton con il suo Dumbo ma non solo. Al cinema anche “Bentornato Presidente” e “Una giusta causa” – La programmazione nelle sale