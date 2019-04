Street food e cortometraggi, il fine settimana è servito

Sarà un weekend da cioccolata e copertina quello che sta per arrivare. Non ci saranno piogge abbondanti, almeno secondo il Centro Geofisico Prealpino, ma le nuvole copriranno il cielo per tutto il fine settimana. – IL METEO

Ecco gli appuntamenti in programma:

CINEMA

Varese – È il fine settimana di Cortisonici, il festival del cortometraggio varesino che sabato sera vedrà il clou con le premiazioni dei corti. Ma c’è di più: gli appuntamenti per la città sono diversi – Tutto il programma

Tradate – Il docufilm prodotto da Varesenews in collaborazione con Rai Cinema e Fondazione Ente dello Spettacolo prosegue il suo tour e arriva a Tradate. Sabato 13 aprile sarà proiettato al Cinema Teatro Nuovo di Piazza Unità d’Italia n. 1. L’ingresso sarà a pagamento (costo del biglietto 10 euro) e il ricavato della serata sarà interamente devoluto per la ristrutturazione della Chiesa SS. Pietro e Paolo di Abbiate Guazzone. – Tutto il programma

INCONTRI

Varese – Sabato 12 e 13 aprile a Varese appuntamento con la prima edizione dello “Spring Beer Festival 2019”, l festival dedicato alle birre artigianali. Venerdì 12 dalle 17.30 alle 02.00 e sabato 13 aprile dalle 12.00 alle 02.00, in Vicolo Canonichetta (Varese centro), due giorni in compagnia di street food e birre artigianali di ogni tipo e provenienza. Quattro birrifici artigianali e oltre 20 birre alla spina per una due giorni di festa. Sarà presente un angolo Beermouth, incredibile ennesima invenzione di Teo Musso di Baladin. Sabato dalle 16.30 sarà possibile partecipare ad una degustazione delle birre di Lucky Brews. – Tutto il programma

Varese – Doppio appuntamento il 14 aprile con le domeniche di primavera tra arte natura promosse dal Comune di Varese per i bambini e le loro famiglie, grazie alla collaborazione di insegnanti e volontari del servizio civile di Varese che accompagneranno i più piccoli in percorsi educativi alla scoperta di alcune specie arboree dei Giardini Estensi, mentre i bimbi in età scolare potranno scoprire la storia della città con una passeggiata molto speciale. – Tutto il programma

Varese – “Felici per sempre”, si presenta in Ubik il nuovo libro del fondatore dei City Angels. Domenica 14 aprile in Libreria Ubik. Interverranno, oltre allo stesso Mario Furlan, Stefano Chiodaroli, testimonial dei City Angels e Andrea Menegotto, coordinatore dei City Angels per la Provincia di Varese – Tutto il programma

Varese – Domenica c’è l’Antico mercato bosino, dalle ore 8.00 alle ore 18.00 in Corso Matteotti, Via Marconi, Piazza Carducci. Mercato dell’antiquariato che si tiene ogni seconda domenica del mese, escluso agosto.

Varese – Domenica alle 15 all’Oratorio di Capolago la Comunità pastorale Maria Immacolata e l’Associazione “Non solo teatro della Valbossa” propongono la 18° edizione della Sacra rappresentazione “Passione di Cristo”. La manifestazione verrà proposta a tutti coinvolgendo l’intera Comunità Pastorale, Parrocchie di Masnago, Avigno, Velate, Bobbiate, Lissago, Calcinate, Cartabbia, e Capolago. Ingresso libero. In caso di maltempo si terrà venerdì 12 aprile alle ore 20.45. www.passioneitinerante.eu | www.varesemontelago.it

Varese – Domenica “La Passione di Cristo” alle 16.00 all’Oratorio di Bizzozero in Piazza Sant’Evasio

Sacra Rappresentazione itinerante per le vie principali del rione di Bizzozero, Piazza Sant’Evasio, cortile e campo dell’oratorio. La finalità dell’evento sarà l’aggregazione dei giovani per la loro crescita non solo religiosa ma anche culturale, saranno impegnati con gli adulti nella realizzazione di scenografie, costumi e numerose prove teatrali.

Casalzuigno – Domenica 14 aprile a Villa Della Porta Bozzolo ci sarà un’affascinante iniziativa: “La famiglia Bozzolo racconta”. Un appuntamento organizzato dalla Delegazione FAI di Valcuvia, Luino e Verbano orientale che permetterà ai visitatori di incontrare e conoscere gli eredi della storica famiglia. Alle 16 infatti, sarà possibile partecipare alla conversazione con gli eredi della famiglia Bozzolo, occasione unica per scoprire tutti i più curiosi aneddoti legati al passato della villa. A seguirà verà servito un tè caldo. – Tutto il programma

Biandronno – Domenica prossima, 14 aprile torna per la terza edizione la “Festa di primavera” a Biandronno, organizzata dal Comitato Genitori delle scuole. Dalle 10 alle 18 nel centro del paese di Biandronno si svolgeranno laboratori artistici, teatrali e musicali, attività sportive (calcio, arti marziali, yoga), dimostrazioni delle forze dell’ordine e del soccorso. Nel pomeriggio nella splendida cornice di Villa Borghi si terrà la “Caccia alle Uova”. – Tutto il programma

Angera – Il patrimonio del Civico Museo Archeologico di Angera si arricchisce e l’Amministrazione Molgora inaugura un nuovo nucleo di beni archeologici di proprietà comunale. Domenica 14 aprile sarà presentata al pubblico la Collezione Pigorini Violini Ceruti, in onore del concittadino Ugo Violini che, nel 2017, ha lodevolmente donato al Comune alcuni reperti archeologici e lettere autografe dell’esimio archeologo e padre della preistoria italiana Luigi Pigorini, nipote di Luigi Pigorini medico condotto di Angera. – Tutto il programma

Marchirolo – È tempo di fiori che sbocciano sulle piante, è tempo di feste. E quale miglior pretesto se non una “Festa di primavera“ dedicata alla stagione dei profumi e dei colori? Dalle 9 del mattino alle 9 di sera a Marchirolo ci sarà tutto questo con espositori “food“ e prodotti a chilometri zero, auto e moto d’epoca, in Piazza Borasio. – Tutto il programma

Venegono Inferiore – Sabato 13 aprile a Venegono Inferiore una mattinata di incontro tra giovani, imprese e istituzioni del territorio. Dalle 9 alle 13, alla Palazzina civica di via Maugeri, Giovani di Valore ha organizzato “Territorio, imprese e talenti” un incontro a più voci con esperienze dal territorio, progetti e riflessioni intorno al progetto Officina C@ffè avviato un anno fa. – Tutto il programma

Somma Lombardo – Domenica 14 aprile, dalle 10 alle 19, nella splendida cornice del Castello Visconti di Somma Lombardio, arriva la settima edizione della Festa di Primavera al Castello Visconti, un mercatino di primavera unico nel suo genere, in una location storica di enorme fascino che attrae da sempre migliaia di visitatori. L’ingresso sarà libero in tutte le aree espositive e sarà un’occasione originale per festeggiare la primavera e trascorrere una giornata con tutta la famiglia e gli amici in un’atmosfera di festa. – Tutto il programma

Busto Arsizio – Dal 12 al 14 aprile, nello storico Museo del Tessile di Busto Arsizio, con ingresso gratuito da via Volta 6/8 torna per il terzo anno consecutivo, la Street Food Parade, manifestazione legata al mondo del cibo di strada organizzata dall’Associazione Culturale Le Officine – Tutto il programma

Busto Arsizio – Busto capitale italiana del ricamo a punto croce. Domenica 14 aprile, infatti, il Museo del Tessile ospiterà l’Assemblea Nazionale dell’Associazione Italiana del Punto Croce. E proprio in occasione dell’evento nazionale, la Delegazione Bustese dell’Associazione presenta una mostra di ricami dedicata al mondo animale che sarà esposta nella Sala del Ricamo del Museo da sabato 13 a sabato 20 aprile – Tutto il programma

Busto Arsizio – In attesa del calcio d’inizio, domenica 14 aprile, l’iniziativa benefica “Calciamo la Disabilità”, organizzata dagli Inter Club di Busto Arsizio, Somma Lombardo e Cassano Magnago, si presenta e fa il punto sulla logistica della giornata che sarà – Tutto il programma

Gornate Olona – Il Monastero di Torba, Bene del FAI-Fondo Ambiente Italiano a Gornate Olona (VA), ospita la settima edizione di Fiori al Monastero, tradizionale mostra e mercato di florovivaismo che celebra l’inizio della primavera tra profumi e colori nella cornice unica di un antico monastero medievale Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Diversi gli eventi in programma per tutta la famiglia – Tutto i programma

Saronno – A Villa Gianetti (Via Roma 35, Saronno) tre giorni di degustazioni, programmi live in diretta, dj set, incontri e laboratori dedicati al movimento brassicolo artigianale italiano ed estero. Saranno protagoniste birre artigianali, rappresentate dai migliori produttori italiani, che si accompagneranno ai piatti preparati dai truck presenti in loco. – Tutto il programma

Tradate – Torna il tradizionale Luna Park di Tradate, in piazza Mercato con l’apertura ufficiale dal 12 al 22 aprile, giorno di Pasquatta. – Tutto il programma

ESCURSIONI

Ornavasso – Domenica 7 e 14 aprile, lunedì 22 aprile (Pasquetta), giovedì 25 aprile e domenica 28 aprile, a Oleggio Castello, sul Lago Maggiore, a 40 minuti da Varese, apre la quinta edizione del Castello delle Sorprese, il più grande evento di primavera per tutta la famiglia. Sarà possibile provare a risvegliare la principessa addormentata nel grande Castello, durante una visita-spettacolo di circa 45 minuti, con una decina di attori ed un incontro davvero particolare: il gatto parlante. Sarà lui infatti a guidarvi dalla principessa: sarà il vostro bacio a risvegliarla? – Tutto il programma

Varese – Appuntamento con le “Uscite Narranti” che questo fine settimana propongono una vista a Villa Las Portenas e il Faggio monumentale. Dalle ore 15.00, Parcheggio Cimitero di Velate Varese. Punto di partenza per immergerci nel Parco Campo dei Fiori sotto le fronde del Faggio monumentale. Durata 3h circa. Info: info@officinambiente.org.

Varese – Domenica visita speciale alla scoperta del giardino di Casa Pogliaghi, alle ore 15.30 alla Casa Museo Lodovico Pogliaghi (Via Beata Giuliana, 5). I visitatori saranno accompagnati alla scoperta del giardino di Casa Pogliaghi da una guida speciale, il vicesindaco, Daniele Zanzi. Costo: 7 € a persona. Prenotazione obbligatoria: 366 4774873 – 328 8377206 -info@casamuseopogliaghi – www.casamuseopogliaghi.it

Inarzo – Escursione fotografica in natura: L’evento della Lipu in programma domenica 14 aprile alle 9.30 – Tutto il programma

Piemonte – Dalla Sacra di San Michele al Duomo di Ivrea, questo fine settimana il Piemonte accoglierà turisti e visitatori per un tour alla scoperta dei tesori romanici della regione. Romanico in Piemonte è la manifestazione in programma sabato 13 e domenica 14 aprile in tutte le province piemontesi. – L’itinerario

CICLISMO

Cittiglio accoglie i pedalatori “Sulle strade di Alfredo Binda”. Domenica 14 la pedalata – randonnée e ciclostorica – dedicata al grande campione valcuviano. Tre i percorsi possibili da 50, 100 o 130 chilometri. Quest’ultimo con il Cuvignone. Tre i percorsi aperti tanto ai randonneur quanto agli amanti delle ciclostoriche: quello più breve misura 50 chilometri, quello intermedio 100, quello lungo 130 – Tutto il programma

TEATRO

Varese – Venerdì sera a teatro la “Stagione Teatrale 2018/2019″ in Pucci in “In…tolleranza 2Zero” al teatro di Piazza della Repubblica.

Varese – Allo spazio Yak arriva lo spettacolo “La Sirenetta” in Piazza Fulvio De Salvo, 6, per la regia di

Giacomo Ferraù con la collaborazione di Arturo Cirillo. Drammaturgia Giacomo Ferraù e Giulia Viana con il contributo della compagnia. Con Riccardo Buffonini, Giacomo Ferraù, Libero Stelluti, Giulia Viana, Arturo Cirillo. Biglietto intero € 12. Biglietto ridotto (studenti, under 26, over 65, teatranti professionisti) € 8.www.karakorumteatro.it

Varese – AmaTe proseguirà domenica 14 aprile, alle 21 sempre al teatro Openjobmetis piazza Repubblica, con “Uova al tegamino” commedia della compagnia Il Volto di velluto, scritta da Matteo Tibiletti, giovane ma già affermato autore teatrale e cinematografico varesino. – Tutto il programma

Varese – La rassegna Parola di Donna, organizzata da Marisa Coletta e Franca De Monti, si chiude venerdì 12 aprile, con lo spettacolo “Dora Pronobis”, un testo inedito di Concita De Gregorio su musiche originali di Lamberto Curtoni. – Tutto il programma

Cuasso al Monte – Si ride al Nuovo Teatro di Cuasso con la comicità di Giovanni D’Angella, che sabato 13 aprile (alle 21) porta in Valceresio “Essere o benessere. Non facciamone una malattia” – Tutto il programma

Busto Arsizio – Tutto pronto per la prima edizione della Festa del Teatro (e dei teatri): prenderà il via l’11 aprile e accompagnerà i bustocchi per tutto il weekend. – Tutto il programma

MUSICA

Varese – Domenica appuntamento con “Quando il jazz attinge al pop e… lo stravolge” alle ore 17.30 allo Spazio Yak (Piazza Fulvio De Salvo, 6). Con la direzione artistica di Renato Bertossi e del 67 jazz club di Varese, SpeakInJazz vuole formare un nuovo pubblico consapevole, avvicinare le nuove generazioni senza deludere o annoiare il pubblico dei già appassionati. Ingresso riservato ai soci del 67 Jazz Club. Ingresso 10 euro. www.karakorumteatro.it

Busto Arsizio – Un week-end di fuoco è quello che vi aspetta al Circolo Gagarin di Busto Arsizio con ben tre concerti in programma, uno differente dall’altro: si inizia venerdì con il recupero della data di Any Other, si continua con il punk rock a km 0 di Line Out e Idravlika, si conclude domenica con un concerto internazionale per gli amanti delle sonorità post-rock e metal sperimentali in compagnia di Ànteros [esp] e This Broken Machine. – Tutto il programma

Busto Arsizio – Nuovo appuntamento con i concerti di musica classica organizzati dall’Associazione Culturale A. Ponchielli domenica 14 aprile, alle ore 16.00, presso la Sala Conferenze del Museo del Tessile di Busto Arsizio. Il titolo dell’appuntamento di domenica è “La forza del destino”: riduzione e rappresentazione con lettura cameristica dell’opera di Verdi – Tutto il programma

Busto Arsizio – Sabato 13 Aprile alle ore 17,00 per il quarto appuntamento di Primavera in Musica, Moreno Delsignore sarà ospite dell’Associazione Musicale Rossini per presentare una lezione-concerto dal titolo “Canto e Incanto d’Autore”. – Tutto il programma