Mani in pasta e testa tra la nuvole

Qualche pioggia e tante nuvole, previste dal meteo per questo fine settimana tra il 12 e il 14 aprile, non scoraggiano il weekend dei bambini, comunque denso di attività e iniziative stimolanti per creare, meravigliarsi e sperimentare nuove emozioni.

EVENTI

Cardano al Campo: sarà inaugurato sabato il nuovo parco inclusivo dedicato a Fabrizio De Andrè, nato con la collaborazione di tantissimi cittadini > L’evento

Busto Arsizio: in occasione del Festival del teatro, Progetto Zattera propone ai bambini “Una notte a teatro”, per dormire sul palco, tra sacchi a pelo e favole della buona notte > L’iniziativa

Somma Lombardo: Festa di primavera al Castello visconti per tutta la giornata di domenica con giochi e laboratori per bambini, anche in caso di pioggia > Il programma

Varese: doppio appuntamento con le Domeniche di primavera del Comune di Varese che nel pomeriggio del 14 aprile propongono ai più piccoli la realizzazione di un “Selfie tattile”, mentre per i più grandi c’è una caccia al tesoro per il centro di Varese, tra storia, porte e golosità > I dettagli

Saronno: il giardino dell’IC Aldo moro diventa un caffé letterario nella giornata di domenica per Librarsi, con tanti libri e letture animate per bambini > L’iniziativa

Gallarate: parte domenica dal Centro Parco Monte diviso il circuito Mtb Valli Varesine Kids, dedicato ai bikers dai 7 ai 12 anni: la seconda edizione che aumenta da 4 a 6 le prove > La manifestazione

Varese: giostre aperte tutti i giorni, da mattina sino a sera per il Luna Park della Schiranna > Le foto

SPETTACOLI

Busto Arsizio: sabato pomeriggio alle 16.30 lo spettacolo del “Teatro dei piedi” chiude la rassegna “A piccoli passi” del Teatro Fratello Sole > Per saperne di più

Galliate Lombardo: la storia della Principessa Brillastella protagonista del sabato pomeriggio in biblioteca con Miriam Falischia > Leggi qui

Brebbia: coccodrilli un po’ citrulli protagonisti dell’animazione alla lettura di Betty Colombo a partire dal testo “Mangerei volentieri un bambino”, domenica in biblioteca > La proposta

LABORATORI

Caravate: sabato pomeriggio in biblioteca si costruiscono coniglietti porta ovetti ispirati al libro “La leggenda del coniglietto Pasquale” > Leggi

Gornate Olona: in occasione della mostra mercato “Fiori al Monastero di torba, nel pomeriggio di domenica, dalle ore 15, due proposte per i più piccoli: laboratorio artistico “Timbri, natura e colori” per bambini dai 5 ai 10 anni e “Mani nella terra”, laboratorio creativo in cui i bimbi dai 4 agli 8 anni potranno imparare a invasare le piantine > Come partecipare

Busto Arsizio: la nuova giocomerenda per bambini si intitola FotoLab e domenica pomeriggio sarà ospitata da Palazzo Marliani Cicogna > L’iniziativa

Angera: piccoli museologi crescono al Maba con il laboratorio proposto per domenica pomeriggio con la guida dell’archeologa e arteterapeuta Melissa Proserpio > Scopri di più

FUORI PORTA

Oleggio Castello (NO): la domenica del Castello delle sorprese vede come ospite speciale i numeri e le lezioni del mago Jack Nobile, oltre alle esibizioni dei disk-dog, fate principesse e giochi di una volta > Per saperne di più

Meride (CH): inaugurazione sabato della Terrazza della Val Mara con cui inizia il calendario estivo di eventi del Museo dei Fossili del Monte San Giorgio > Leggi qui

Valsesia: Bici, trekking, “Pend’Olen” e tutte le attrattive per gite in giornata o piccole vacanze in Valsesia>Tutte le iniziative

INCONTRI PER GENITORI

Malnate: venerdì sera, alle ore 20.30 primo di tre incontri per genitori e insegnanti “Il corpo non mente“, promossi da Insubria Med > Scopri di più

Sesto Calende: sabato mattina dalle ore 9.30 la sala consiliare ospita un incontro con gli esperti sul rapporto tra i bambini e le tecnologie digitali > L’appuntamento