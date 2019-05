Video all’autista mentre chatta alla guida dell’autobus

Guidare telefonando o peggio chattando o mandando sms è pericolosissimo, oltre che vietatissimo dalla legge. Se lo fa un autista di pullman di linea, la gravità si moltiplica.

Quello che ha ripreso col suo cellulare un ragazzo di Varese sulla linea N delle Autolinee Varesine è quindi da censurare con ferma decisione: «Invio due video ripresi mercoledì e giovedì verso le 17:16 da durante una corsa della linea N, rispettivamente bus 5/205 e n. 144, dalla Schiranna al centro – ci scrive il nostro lettore -. L’autista, mercoledì pomeriggio, guidava con la caviglia sinistra rilassatamente appoggiata sul ginocchio destro, tiene il cellulare fra le gambe mentre guida con la mano destra. Stessa cosa anche il giorno dopo. Sarà un’abitudine…ho chiamato il 112 che mi ha detto di fare denuncia ai carabinieri oppure ai vigili urbani, e ho segnalato la cosa anche ad un addetto delle Autolinee Varesine».

Sono le stesse Autolinee Varesine che stigmatizzano con forza l’accaduto: «Comportamenti del genere sono assolutamente inaccettabili e inqualificabili», fa notare l’azienda, che oltretutto sottolinea come «simili atti rappresentino una palese violazione tanto del Codice della Strada, quanto del contratto nazionale che regola la professione degli autoferrotranvieri». L’azienda «valuterà e adotterà gli opportuni provvedimenti disciplinari nei confronti di chi non rispetta una prassi tanto semplice ed ovvia come quella di non utilizzare il telefono cellulare durante i servizi di guida; al tempo stesso, proseguirà nelle sue campagne di sensibilizzazione del personale proprio per accertarsi che simili episodi non vengano reiterati».