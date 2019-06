Al lavoro con trenta gradi per il Natale 2019

Una calda giornata natalizia quella di oggi per le Vie del centro storico: una “banda” armata di progetti e documentazione natalizia sotto mano si è infatti aggirata per un sopralluogo che ha portato a valutare tutto il progetto che dal 30 novembre illuminerà ed animerà il Natale varesino.

Un sopralluogo che ha visto protagonisti l’assessore al commercio Ivana Perusin, il vincitore dell’ avviso pubblico con La Stube srl Luca Tonidandel, Gianni Lucchina, segretario generale di Aime, che supporta la partnership, Sonia Milani per 23&20 che si occuperà dell’animazione per tutto il periodo, insieme a Romes Uga che porterà le giostre e il gruppo Michelotti per le luminarie, con il suo incaricato Roberto Adorni.