Fuochi d’artificio, polenta e gite fuori porta

Gite fuori porta, grigliate, fuochi d’artificio e tanto altro. Ecco gli appuntamenti in programma per il Ferragosto 2019 in provincia di Varese.

Campo dei Fiori di Varese – Continua la Festa della Montagna al Grand Hotel Campo dei Fiori a cura degli Alpini. Attenzione: per il giorno di Ferragosto si conferma lo schema attuato negli anni scorsi: dalle 8.45 alle 17.30 la strada per il Campo dei Fiori sarà chiusa al traffico delle automobili, con l’accesso consentito solo ai veicoli autorizzati, alle persone disabili e alle motociclette. Le navette saranno in funzione ogni 30 minuti a salire e ogni 15 minuti a scendere. In questa giornata, però, si dovranno utilizzare gli abituali titoli di viaggio validi sulla rete urbana: abbonamenti e biglietti ordinari dunque, con questi ultimi validi 90 minuti e acquistabili presso le oltre 70 rivendite sparse sul territorio cittadino, a bordo mezzo (con le macchinette emettitrici che accettano solo l’importo esatto di 1.40 euro), oppure alle casse della Festa della montagna. – Tutto il programma

Varese – La piccola cappella di san Rocco, nel centro storico di Casbeno, in via Milazzo, sarà al centro delle celebrazioni proposte nei giorni intorno a Ferragosto e in quello della festa liturgica di san Rocco. Sarà strettament religiosa la serie di eventi che si svlgeranno davanti alla cappella votiva – Tutto il programma

Comerio – Da agosto tante novità per la Grotta Remeron: per chi volesse passare un ferragosto alternativo sottoterra, sarà infatti possibile partecipare alle visite guidate delle 9.30, 10.00, 15.00 e 15.30 con partenza dalla Colonia Marisa Rossi di Barasso, in via al Piano 3, dove per tutta la giornata sarà attivo il consueto servizio ristoro dove la protagonista sarà la carne alla griglia. Le visite proseguiranno poi anche il 18 e il 25 agosto con i medesimi orari; è sempre obbligatoria la prenotazione on line che si appoggia però ad un nuovo sito internet, più moderno e con un sistema di ticketing semplificato all’indirizzo www.grottaremeron.com – Tutto il programma

Malnate – Dal 9 al 18 agosto, a Malnate, presso l’area feste di via Pastore arriva “Aspettando insieme Ferragosto” con tanta musica, ballo e ottima cucina. La manifestazione si svolgerà in strutture coperte, anche in caso di maltempo.

Angera – Appuntamento con l’evento-mercato più famoso d’Italia sul Lago Maggiore, in provincia di Varese. Giovedì 15 agosto, ritorna infatti a grandissima richiesta ad Angera l’eccellenza dell’unico vero ed originale mercato di qualità de “Gli Ambulanti di Forte dei Marmi”. – Tutto il programma

Casalzuigno – In occasione del Ferragosto Villa Della Porta Bozzolo sarà scenario di una giornata da trascorrere in famiglia all’insegna del relax e del divertimento. Dalle ore 10 alle 18 si potranno effettuare visite guidate alla villa e al giardino, partecipare a giochi e laboratori creativi per bambini e concedersi un picnic sul prato. Alle 11 e alle 15 i bambini dai 6 ai 12 anni potranno dilettarsi con giochi d’acqua o competizioni storiche, come il tiro alla fune o il gioco delle codine. È possibile, su prenotazione, acquistare squisiti cestini pic-nic preparati dal ristorante I Rustici. – Tutto il programma

Valganna – Nell’area feste di Prato Airolo la Pro Loco organizza la tradizionale festa con stand gastronomici, mercatino artigianale e anche il trenino per visitare la valle. In serata poi il risotto di beneficenza – Tutto il programma

Casalzuigno – La Pro Loco di Casalzuigno organizza “Ferragosto a Tavola” il 14 e 15 agosto, area feste Casalzuigno. Per un Ferragosto all’insegna della musica, del buon cibo e della buona compagnia. Mercoledì 14 agosto lo stand gastronomico aprirà alle ore 19.00 mentre giovedì 15 agosto sarà possibile gustare le prelibatezze preparate già dalle 12.00. Tendone coperto e disponibilità di ampio parcheggio. – Tutto il programma

Laveno Mombello – Fuochi d’artificio e street food per il Ferragosto sul Lago Maggiore. Giovedì 15 agosto ci saranno bancarelle con possibilità di mangiare dal mattino fino a sera. Alle 22 e 30 è previsto lo spettacolo dei fuochi d’artificio sul lungolago. Le bancarelle andranno avanti fino a domenica 18 agosto. – Tutto il programma

Porto Valtravaglia – Torna la Festa di San Rocco, con cinque giorni di eventi e divertimento all’interno della tradizionale manifestazione organizzata dalla Pro Loco di Porto Valtravaglia per la settimana di Ferragosto con stand gastronomico attivo e serate danzanti, dal 14 agosto al 18 agosto. Giovedì 15, in particolare, alle ore 20.30 si terrà la tradizionale processione con la Madonna che arriva dal lago e sbarca nel porto. – Tutto il programma

Verbania – Si preannuncia una settimana di ferragosto ricca di eventi e di divertimento per tutte le età e gusti a Verbania. Per tutti quelli che non andranno in vacanza la prossima settimana, il Distretto Turistico dei Laghi propone moltissimi eventi. Il 14 agosto fuochi d’artificio a Santa Maria Maggiore. – Tutto il programma

Maccagno con Pino e Veddasca – Nella mattinata di giovedì 15 agosto il CAI Luino con il patrocinio del Comune di Maccagno propone una visita culturale ai porti doganali di Maccagno accompagnati dal prof. Enrico Fuselli, ricercatore storico. Si tratta della riscoperta di tracce di un lontano passato, tramontato 160 anni fa – Tutto il programma

Luino – Giovedì 15 Agosto il pianista Antonio Davì ed il fisarmonicista Flaviano Braga si esibiranno per allietare il Ferragosto luinese. Alle ore 21 presso il Parco a Lago, i due talentuosi musicisti si esibiranno in brani celebri. – Tutto il programma

Brezzo di Bedero – Ferragosto in allegria a Bedero Valtravaglia: all’Oratorio di Brezzo di Bedero, in via Roma, 4 la parrocchia organizza una festa che durerà dal 14 al 17 agosto. Ogni sera alle 19, apertura dello stand gastronomico, mentre dalle 21 musica sempre diversa: mercoledì 14 serata di musica folcloristica regionale con il complesso “De Terra”, giovedì 15 invece ballo liscio, con “Il Conte Tino”. – Tutto il programma

Ranco – La Pro Loco di Ranco, anche quest’anno, come tradizione organizza il “Ferragosto Sotto il Salice”, giunto alla 44° edizione. La manifestazione si svolge nello splendido parco pubblico “Gianni Rodari” in riva al lago. Non mancherà innanzi tutto la buona cucina: tutti i giorni sarà attivo uno stand gastronomico (ore 12 e ore 19) con piatti tipici e ricette a base di pesce di lago come lavarello e trota alla piastra, straccetti di pesce, alborelle fritte, pesce in carpione, costate, salamelle. La sera si balla con le più rinomate orchestre. Anche a Ferragosto – Tutto il programma

Mercallo – Un Ferragosto da non perdere al Main Summer Club di Mercallo con un party aperto a tutti. Sarà possibile respirare aria di relax nella natura incontaminata attorno alla location o lasciarsi contagiare dall’energia dei ragazzi dello staff: tutte le domeniche, infatti, dopo le ore 16.00, il Main Summer Club si trasforma e grazie all’animazione accenderà la voglia di scatenarsi nel ballo e del divertimento. In occasione del 14 e 15 agosto è stato pensato un menù d’eccezione tutto da scoprire. – Tutto il programma

Fagnano Olona – La Pro Loco Fagnano Olona organizzano il tradizionale appuntamento del Ferragosto Fagnanese per allietare i cittadini durante i giorni di festa, presso la struttura dell’Area feste in Via De Amicis a Fagnano Olona dal 15 al 17 agosto 2019. Il programma di quest’anno prevedeva tanta musica e squisite prelibatezze dalle ore 19.30 con l’apertura dello stand gastronomico. – Tutto il programma

Gornate Olona – Per tutta la giornata di giovedì 15 agosto visite guidate a rotazione permetteranno ai visitatori di scoprire la storia millenaria del Monastero di Torba, un luogo dal fascino inconsueto e totalmente immerso nel verde del Parco Archeologico di Castelseprio. I visitatori, inoltre, potranno utilizzare il grande prato sottostante la torre per il pic nic (senza accensione di fuochi). Per chi lo desidera, il ristorante interno “La Cucina del Sole” metterà a disposizione – prenotare scrivendo a info@lacucinadelsole.it o chiamando 348 8687196 – due tipi di cestini – Tutto il programma

Stresa – Non il 15 ma durante la settimana del Ferragosto, la Città di Stresa offre un ricco programma di eventi e manifestazioni, organizzati dagli Assessorati alla Cultura e al Turismo – Tutto il programma

GITE FUORI PORTA

Dal lago alla montagna, dalle fredde acque dei fiumi allo spettacolo dei giardini fioriti. Il Locarnese è una delle regioni del Canton Ticino che offre maggiori varietà di paesaggio e altrettante possibilità di scoperta per turisti e visitatori, soprattutto durante la bella stagione. Una gita a Locarno permette di spaziare dagli scenari del lungolago alle viste panoramiche mozzafiato. – Tutto il programma

Voglia di trascorrere qualche giornata a stretto contatto con la natura? Il Distretto turistico dei Laghi, il territorio che comprende il versante piemontese del Verbano e delle valli Ossolane, offre una serie di itinerari e destinazioni immerse nel verde. Le aree protette di questa regione sono diverse, alcune delle quali rappresentano delle vere oasi naturali e incontaminate, e vanno dalla Val Grande alle rive del lago Maggiore – Tutto il programma

ARTE

Varese – Nella Città Giardino sono tanti i poli espositivi che rimarranno aperti anche giovedì 15 agosto. L’offerta prevede alcuni orari straordinari, oltre alla possibilità di visitare le mostre “Sean Scully. Long Light” a Villa Panza e “Renato Guttuso a Varese” a Villa Mirabello. Per quest’ultima mostra proseguono poi gli eventi speciali, che resteranno protagonisti anche dopo l’estate.

In particolare, il Museo civico di Villa Mirabello resterà aperto nella settimana di Ferragosto da martedì a domenica, dalle 10 alle 18 Ferragosto compreso; stessi orari per la mostra di Guttuso.

Villa e Collezione Panza resterà aperta nella settimana di Ferragosto da martedì a domenica, dalle 10 alle 20 e 30, Ferragosto compreso – Tutto il programma