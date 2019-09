Esplorazioni e feste, dal mattino fino a notte fonda

La scuola è ricominciata ma la festa continua nel fine settimana dal 13 al 15 settembre che offre ai bambini e alle loro famiglie tanti spunti e appuntamenti per uscire e divertirsi insieme a ogni ora del giorno, sino a notte.

FESTE

Olgiate Olona: quella di sabato sarà una giornata di festa al parco Carducci con “Facciamo festa” e tanti laboratori e giochi di ogni tipo, balli scatenati e piccoli sport > Leggi di più

Parabiago: appuntamento sabato sera dalle 18.30 in piazza per la “½ Notte Bianca dei Bambini” manifestazione ricca di laboratori scientifici e di cucina, giochi, spettacoli e tanta schiuma > I dettagli dell’evento

Somma Lombardo: la Fiera del Castello 2019 anima tutto il fine settimana con giocolieri e performer nella serata di sabato che promettono di lasciare a bocca aperta grandi e piccini > Tutto il programma

Busto Arsizio: la 18° edizione del BustoFolk è ospitata com’è ormai tradizione dal Museo del Tessile e nelle giornate di sabato e domenica offre a grandi e piccini la possibilità di cimentarsi in giochi e laboratori “archeologici” > Tutto il programma

Arcisate: domenica il Parco Lagozza si anima per la festa dell’Arcobaleno di Nichi: giochi, musica e una gara di grigliata con Max Laudadio per sostenere la Fondazione Giacomo Ascoli > Scopri di più

ESCURSIONI

Lomazzo: passeggiata serale con Lurello e Donatello pipistrello venerdì sera sui sentieri del Parco del Lura alla scoperta del bosco di notte > Scopri i dettagli

Germignaga – Brezzo di Bedero: torna domenica “La Stracamagnada” la passeggiata gastronomico-culturale attraverso il sentiero dell’Alto Verbano. Giunta alla 4^ edizione, si tratta di una facile passeggiata di circa 8 chilometri sul sentiero dell’Alto Verbano che è consigliabile ai bambini sopra i 6 anni (i bambini più piccoli possono partecipare solo se presenti i genitori o parenti responsabili). – Tutto il programma

Tradate: domenica pomeriggio apertura speciale del Sentiero Natura con il suo percorso sulla biodiversità e possibilità di vivere un’avventura tra virtuale e reale sul Sentiero Fata e di cimentarsi sul percorso di orienteering > Leggi qui

Comerio: due giorni di escursioni guidate, sabato e domenica, per scoprire la Grotta Rameron nel “Settembre sottosopra” adatto a escursionisti e famiglie > Leggi di più

GIOCHI E LABORATORI

Angera: Cascina Piano aderisce a “Cantine aperte in vendemmia” e domenica riserva ai bambini l’esperienza della pigiatura e laboratori a tema > Come partecipare

Inarzo: esperimenti scientifici, disegni e visite guidate per grandi e piccini, tra alberi ed erbe commestibili domenica pomeriggio all’Oasi della Palude Brabbia per “Tutti in natura“, la festa degli alberi promossa dalla Lipu > Tutto il programma

Schianno: domenica la Festa dell’addolorata raggiunge il clou con giochi e gonfiabili per tutte le età > La manifestazione

Varese: sabato 14 settembre il “Villaggio CRI” torna nelle piazze del centro città (S.Vittore, Podestà e Carducci e corso Matteotti) con giochi per i bambini e prevenzione per i più grandi > Tutto il programma

SPETTACOLI

Gornate Olona: “Mi racconti una storia?” è il nuovo ciclo di incontri dedicato ai bambini che parte domenica al Monastero di Torba con Sara Ghioldi e la lettura teatrale de “Il Grande Gigante Gentile”> L’iniziativa

SOLIDARIETÀ

Varese: “Uno spritz per il Parco Gioia” è un aperitivo per grandi e piccini accompagnato dal concerto di Dorotea Mele ospitato venerdì alle 18 al Manu Bistrot di via Dandolo per raccogliere fondi a sostegno della prima area giochi davvero inclusiva della città, da realizzare a Villa Mylius > Qui tutte le info

FUORI PORTA

Milano: Parco Sempione dedica la giornata di sabato alla “Festa Bambini e natura” con tanti giochi, spunti e le premiazioni delle realtà educative più innovative sul tema, tra cui due varesine > Leggi qui

Chiesa Valmalenco: “Alpeggi in festa” nel fine settimana per celebrare il rientro delle mandrie e dei pastori dai pascoli più ad alta quota con prelibatezze, arte della mungitura e brevi escursioni a cavallo per i più piccoli > Leggi i dettagli

Milano: sabato e domenica due giorni di Family Village al Parco esposizioni di Novegro con tanti stand per giocare, animali e spettacoli > Leggi di più

Milano: sabato pomeriggio il workshop del Museo d’arte e scienza per imparare a dipingere con la sabbia con l’artista senegalese Ndiaye > Leggi qui

Alpi Lombarde: proseguono anche per il mese di settembre le escursioni guidate gratuite per famiglie, neofiti e appassionati fino a rifugi e alpeggi nei weekend estivi per promuovere la sicurezza in montagna> Tutti gli itinerari