Pullara: “Italia Viva a Varese non è in maggioranza”

Riceviamo e pubblichiamo

Leggo questa mattina su alcuni organi di stampa locali le reazioni alla nascita del gruppo Italia Viva in consiglio comunale, da parte di esponenti di maggioranza e di minoranza. Vorrei serenamente puntualizzare 3 punti :

1) la coerenza politica è fatta non da sigle ma dai valori e dalle idee. A quelle noi restiamo fedeli. Chi tradisce mandati e idee e da ricercare altrove, in chi in pochi mesi è passato dal federalismo al sovranismo senza alcun pudore…

2) leggo che Italia viva e già in maggioranza. No! Primo non ci è stato ancora chiesto, secondo, se questo accadrà, accadrà su di una convergenza programmatica.

3) leggo di alcune reazioni scomposte di esponenenti della maggioranza (assessore Zanzi), riguardo a posizioni istituzionali oggi in capo ad esponenti del gruppi Italia Viva ( presidenza del consiglio). Ricordo all’assessore l’importanza che la matematica ha avuto nel progresso della nostra civiltà…per cui….se ci verrà chiesto, come giusto e istituzionalmente deve essere, ne valuteremo l’opportunità in base alle convergenze programmatiche, dopo di che serenamente parleremo di ruoli ricordandogli che un gruppo formato da 3 consiglieri, fin dall’invenzione dei numeri primi e numericamente superiore ad un gruppo formato da 1 consigliere…ed in questo caso il teorema di Godel e di assai difficile applicazione. Tanto vi dovevo. Cordialmente,

Il capogruppo di Italia Viva, Giuseppe Pullara