Cercasi nuove “famiglie sballate”

Ormai sono in molti ad applicare, in maniera più o meno intensa, le “buone pratiche” che aiutano a eliminare lo spreco di imballaggi. Chi dà la borraccia al figlio, chi ha comprato una bella borsa di stoffa per sostituire i sacchetti di plastica della spesa, chi è diventato maestro del riciclo di quel che c’è in frigo o pulisce la casa con l’aceto e il bicarbonato.

Poi c’è chi fa più di una di queste cose, e magari qualcosa di più. E’ a loro che è dedicata la “chiamata” che arriva dall’osservatorio rifiuti della Provincia, per promuovere le buone pratiche dello smaltimento dei rifiuti anche al di là della “famiglia sballata” la famiglia varesina simbolo reclutata a fine 2018 per fare una sperimentazione sulla possibilità di vivere eliminando gli imballaggi.

Ora, l’osservatorio cerca di raccogliere una quantità di dati e di statistiche più ampia, e cerca famiglie volontarie, che possono iscriversi qui: Candidatura “Famiglie Sballate”

IL TESTO DELLA “CHIAMATA”

Ciao, vuoi/hai amici che vorrebbero diventare una Famiglia Sballata?

Non é chissà che da fare, si tratta di provare a vivere senza troppa plastica in giro. Ecco il decalogo cui si può ispirare una FS 1. Bere acqua potabile in brocca o borraccia

2. Comprare alimenti sfusi, in reti o contenitori riutilizzabili

3. Usare fazzoletti e tovaglioli lavabili

4. Non sprecare cibo ed alimenti, riutilizzare le eccedenze

5. Usare stoviglie lavabili a tavola, anche in occasione di picnic e festicciole casalinghe

6. Regalare esperienze, non imballaggi

7. Per pulire usare l’aceto e il bicarbonato, altrettanto efficaci rispetto a prodotti chimici a maggior impatto ambientale

8. Non stampare inutilmente documenti che è possibile gestire in digitale

9. Regalare o scambiare indumenti o oggetti ancora in buono stato, anziché buttarli via definitivamente

10. Usare pannolini lavabili per i neonati al posto dei pannolini usa e getta (e la coppa mestruale al posto degli assorbenti usa e getta)

UN INCONTRO PER SAPERNE DI PIU’

Tutti i particolari sulla possibilità di diventare una “famiglia sballata” saranno anche oggetto di un incontro, previsto per il 23 novembre prossimo nell’aula magna del liceo Candiani di Busto Arsizio: l’appuntamento è per le 10 di mattina, e dopo i saluti istituzionali del presidente della provincia – e sindaco di Busto – Emanuele Antonelli, verrà presentata la vita di una Famiglia Sballata, e come fare per diventarlo.