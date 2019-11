La prima volta di Domenico Esposito da presidente di commissione

Galeotta fu la malattia di stagione di Luca Paris.

Il neo vicepresidente della commissione urbanistica Domenico Esposito, rappresentante della minoranza ed eletto qualche settimana fa in circostanze turbolente, si è trovato in poco tempo a dover onorare uno dei suoi impegni, quello di dirigere una seduta in assenza dell’avente diritto.

E’ stato infatti presidente per un giorno, più precisamente l’11 novembre 2019, sostituendo il presidente incaricato Luca Paris, PD, indisposto, nella seduta che si è tenuta a villa Baragiola.

Nella serata in votazione sono andate alcune variazioni di strutture private in diverse zone della città: da Cartabbia al Sacro Monte.

Tutti i progetti in votazione sono stati approvati: tre all’unanimità, uno con un solo astenuto, Valerio Crugnola.