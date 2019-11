L’Estate di San Martino, vinili e artigiani

Un fine settimana con nuvole e pioggia in tutta la provincia. Venerdì sarà la giornata con maggiori precipitazioni, sabato sono previste schiarite mentre domenica tornano le piogge (il meteo). In provincia le iniziative sono tante, all’insegna dei festeggiamenti dell’Estate di San Martino, dei vinili e delle storie per i più piccoli.

È anche il fine settimana di FESTIVAL GLOCAL, il festival del giornalismo e del digitale che fino a domenica vede oltre 60 incontri per la città di Varese con ospiti nazionali e non solo. Per citarne alcuni: Richard Gingras di Google News, Mario Calabresi, Andreaa Meneghin, Riccardo Pirrone di Taffo, il rapper Tormento e molti altri. Tutti gli incontri sono liberi e gratuiti – Tutto il programma

SAGRE E FESTE

Varese – Compie trent’anni la festa di San Martino e punta al futuro con un nuovo protagonista ed un dolce dedicato a lei: l’appuntamento è in via S.Martino e in piazza del Tribunale domenica 1o e lunedì 11 – Tutto il programma

Varese – Torna la Fiera del disco e del vinile. Appuntamento per sabato 9 e domenica 10 novembre all’UnaHotels di Varese di viale Albani, 73. Ingresso libero, dalle 10 alle 18.

Varese – Appuntamento con il Creanza Creative Market, un mercatino di espositori selezionati, per portare in centro Varese alcuni fra i migliori artigiani locali. Domenica 10 Novembre in via Robbioni 5, ospiti dello Spazio Sub Strato (nella vasta area che una volta era la Libreria Veroni) dalle 10 alle 19 saranno presenti una trentina di espositori con una grande varietà di articoli, tutti all’insegna del “fatto a mano” – Tutto il programma

Barasso – Tre giorni di festa per la Parrocchia di Barasso. Dall’8 all’11 novembre si festeggia infatti la festa di San Martino. Venerdì 8 novembre alle 20.45 il primo incontro, dal titolo “il pane dei poveri”, con il patrocinio del Comune di Barasso e della Comunità Pastorale di Sant’Eusebio: interverrà la deputata di Italia Viva Maria Chiara Gadda, promotrice della legge contro lo spreco alimentare. Insieme a lei don Marco Casale, responsabile della Caritas di Varese, i rappresentanti dell’Associazione Banco di Solidarietà Alimentare Nonsolopane onlus e le Suore della Riparazione che gestiscono la mensa dei poveri. – Tutto il programma

Gallarate – Profumi, sapori e colori d’oltralpe in questa nuova edizione del Mercatino Regionale Francese che si terrà, dal 8 al 10 novembre 2019, a Gallarate in piazza Libertà. Tante le prelibatezze enogastronomiche presenti, tutte rigorosamente di qualità e tradizione francese. – Tutto il programma

Gallarate – A Gallarate ci si prepara al Palio della Rama di Pomm, arrivato alla 71esima edizione. Nel popoloso quartiere di Madonna in Campagna le quattro contrade infatti, sono pronte a darsi battaglia per contendersi il primo posto e conquistare il gonfalone – Tutto il programma

Gornate Olona – Appuntamento al Monastero di Torba per festeggiare l’Estate di San Martino. In programma ci saranno visite guidate all’antico sito monastico che avranno come focus la figura di San Martino e le tradizioni contadine legate al suo nome. Inoltre castagne e vino – Tutto il programma

Cuasso al Monte – Anche quest’anno l’associazione On, in collaborazione con Protezione civile e Alpini di Cuasso al Monte, organizza la Lanternata di San Martino, un’iniziativa che porterà i bambini nel magico mondo del bosco di notte, con la compagnia di canti e piccole luci. E come da tradizione si farà merenda nel bosco con il te caldo offerto dagli Alpini di Cuasso e i biscotti della pasticceria Bacilieri. – Tutto il programma

Legnano – Domenica 10 novembre, “Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®” tornano a Legnano (in via XXIX Maggio, a pochi passi dalla stazione ferroviaria) nello speciale ed esclusivo appuntamento con l’evento-mercato più famoso d’Italia, in collaborazione con “Legnano ON”, distretto del commercio. – Tutto il programma

Lugano – Il re dei dolci diventa mondiale. A Lugano la Coppa del Mondo del Panettone. Dal 8 al 10 novembre il Centro Esposizioni di Lugano ospita la grande kermesse internazionale – Tutto il programma

INCONTRI

Varese – Fine settimana ricco di appuntamenti per la Biblioteca civica. Sotto i riflettori finiscono soprattutto i due eventi di #InBiblioteca che animeranno la domenica: tra le 10.00 e le 18.00, infatti, spazio a uno mostra di opere figurative ispirate alle opere letterarie presenti sugli scaffali di via Sacco; alle 16.00, invece, l’incontro sul libro “Stand 4 What”, con riflessioni sul mondo del rap e sull’attivismo che caratterizza l’America contemporanea. Protagonista del sabato pomeriggio sarà invece la Biblioteca dei ragazzi di via Cairoli, dove alle 15.30 Emmanuele Baccinelli, disegnatore di Topolino, spiegherà ai più piccoli come nascono i fumetti. Ad aprire il calendario, venerdì sera, un appuntamento sul mondo degli alieni.

Varese – Domenica 10 novembre dalle ore 15, Nicora Garden di Varese (via Carnia 133) ospita il Christmas Show con alberi viventi, folletti e trampolieri per vivere insieme la magia del Natale. Spettacoli unici e divertenti circondati da artisti e face painting per una giornata ricca di sorprese. – Tutto il programma

Varese – Il racconto tra fumetto e cinema “Viaggi nella Letteratura Disegnata”. L’incontro, parte del Premio Chiara Festival del Racconto è in programma per sabato alle 18 a Villa Recalcati con Giorgio Ghisolfi e Aldo Fresia. – Tutto il programma

Somma Lombardo – Domenica 10 novembre l’Amministrazione comunale di Somma Lombardo invita la cittadinanza a partecipare alla cerimonia che si terrà in occasione della festa del 4 novembre, Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate e 101° anniversario della fine della Prima guerra mondiale. – Tutto il programma

Saronno – Una rassegna culturale per celebrare i 200 anni dalla stesura di una delle poesie simbolo del nostro panorama letterario: è quanto propone l’Associazione Paolo Maruti Onlus con l’iniziativa “Nel 200° anniversario infinito Leopardi”. Il prossimo appuntamento, con un incontro a cura di Davide Rondoni dal titolo “Leopardi e l’Infinito”, è in programma per domenica 10 novembre alle ore 16, presso l’Auditorium Aldo Moro, in viale Santuario 15 a Saronno. – Tutto il programma

Milano – Torna EICMA 2019 l’Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori di Milano, il più importante evento fieristico per l’intero settore delle 2 ruote. – Tutto il programma

BAMBINI

Clivio – L’associazione Guide del Monte San Giorgio organizza per sabato 9 novembre “Notte al museo” negli spazi del Museo Insubrico di storia naturale di Clivio (in via Manzoni 21). L’iniziativa, adatta ai bambini dai 6 ai 12 anni, porterà i più curiosi a scoprire in un divertente confronto, gli animali del presente e quelli del passato, incredibili adattamenti, soluzioni ingegnose e abitudini bizzarre – Tutto il programma

Busto Arsizio – Nuovo appuntamento dedicato ai bambini e alle loro famiglie domenica 10 novembre alle ore 16 al Teatro San Giovanni Bosco di Busto Arsizio che ospita “Mr. Brush”, spettacolo di mimo e clownerie di Antonio Brugnano. – Tutto il programma

Gallarate – “Elmer l’elefantino variopinto” arriva sul palcoscenico del Teatro del popolo di Gallarate domenica 10 dicembre alle ore 16, portato in scena dalla Compagnia Montessori e Brandao con la collaborazione di Progetto Zattera Teatro. – Tutto il programma

TEATRO

Varese – Una “Soirée in Casa Tamagno”, per rivivere le atmosfere fine ottocento. A quasi 115 anni dalla sua scomparsa, il Grande Orfeo ripropone una serata dedicata alla romanza da camera italiana e francese tra Otto e Novecento, venerdì 8 nell’Auditorium del Liceo musicale – Tutto il programma

Varese – La terza edizione del Gran Galà in blu-#bluecarpet si conferma un appuntamento di successo solidale. Sono ben oltre 180 gli invitati che si troveranno all’Istituto De Filippi di Varese, sabato 9 novembre a partire dalle ore 19,00 per degustare il menù che sarà preparato da quattro squadre: ai politici toccheranno gli antipasti, i vigili del fuoco si occuperanno dei primi, gli imprenditori e campioni in carica dei secondi e chiuderanno i giornalisti con il dolce. – Tutto il programma

Cassano Valcuvia – Sabato 9 novembre, alle ore 21.00, al Teatro di Cassano Valcuvia per la stagione Latitudini arriva la compagnia toscana Chille de la Balanza con lo spettacolo Dialoghi di Profughi di Bertold Brecht. Chille de la Balanza è una storica compagnia di teatro di ricerca che ha sede presso l’ex manicomio di San Salvi a Firenze. – Tutto il programma

Germignaga – Sabato 9 novembre 2019, al Cinema Teatro Italia via Mameli 20 a Germignaga, la compagna teatrale “Lu.Pi. Ma. Leoni” di Milano è in scena con un magico, surreale, divertente ed emozionante spettacolo teatrale: “Babbo lori dei Palloncini” di Roberto Zago. Adatto a tutte le età, si inserisce benissimo nella 10a Rassegna Teatrale Germignaghese egida GATaL Milano. Al termine della serata verrà distribuito il Calendario Teatrale 2020. – Tutto il programma

Luino – Il secondo appuntamento nell’ambito della rassegna “Quattro spettacoli d’autunno” a Luino è sabato 9 novembre alle 21, con un “Ricordo lacustre degli amici Dario Fo e Nanni Svampa“, e vedrà protagonista un loro sincero amico: Roberto Brivio dei Gufi. Nella serata, Roberto Brivio e Grazia Maria Raimondi ripercorreranno cinquanta anni di carriera tra canzoni, gag, monologhi che resero celebri i Gufi. – Tutto il programma