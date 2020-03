Autolinee Varesine: da giovedì 12 marzo orario ridotto

In questi giorni, l’utenza registrata a bordo degli autobus è infatti veramente minimale, con dati di gran lunga inferiori persino al periodo di

Ferragosto o ad altri momenti in cui buona parte delle attività lavorative vengono fermate: da qui la decisione di non seguire più l’orario Non

Scolastico mantenuto sino a mercoledì 11 marzo e di passare appunto all’orario ridotto, tanto sulle linee urbane di Varese quanto su quelle

extraurbane.

Su alcune linee extraurbane (ad esempio la N20 Varese-Angera-Sesto Calende, la N21 Varese-Osmate, o quelle che collegano Luino alle Valli

del Luinese) il servizio non prevede l’orario Ridotto: in tal caso è stata ricavata un’apposita riduzione, consultabile linea per linea sul sito

www.ctpi.it che viene costantemente aggiornato.

Si invitano comunque gli utenti del servizio, e più in generali tutti i varesini, a spostarsi solo in caso di stretta e indifferibile necessità,

seguendo scrupolosamente le prescrizioni governative in merito.

Con l’occasione l’azienda rinnova i propri ringraziamenti al personale che, anche in queste particolarissime condizioni, continua a svolgere il

proprio lavoro con professionalità e serietà. Si ricorda infine che tutti gli autobus in servizio vengono quotidianamente sanificati ed igienizzati

per offrire uno spazio il più sicuro possibile sia per gli utenti, sia per il personale.