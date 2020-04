I numeri del contagio: 1.491 positivi nel Varesotto, 143 casi in più in un giorno

Sono 54.802 i casi di Coronavirus diagnosticati in Lombardia al 9 aprile 2020, con un aumento di 1.388 casi rispetto a ieri.

Al contempo continua ad allentarsi ulteriormente la pressione sugli ospedali. I pazienti in terapia intensiva sono infatti 1236, ovvero 21 in meno rispetto a ieri. Buone notizie anche sui dimessi che arrivano a 31.748 crescendo di 1.032 pazienti nelle ultime 24 ore.

I decessi sono stati 300 nelle ultime 24 ore esaminate facendo superare quota 10mila morti in Lombardia (10.022 per l’esattezza).

Quanto ai dati delle singole province, a Varese ci sono in totale 1.491 casi, vale a dire 143 in più di quelli comunicati ieri. Nel Varesotto il numero dei decessi è arrivato a 147 dall’inizio dell’emergenza. L’assessore Gallera si è brevemente soffermato – durante la consueta conferenza stampa giornaliera – sul dato di Varese e provincia, annotando una crescita maggiore rispetto agli altri territori e mostrando qualche preoccupazione. Del resto le notizie che giungono soprattutto da alcune RSA spiegano questo incremento a livello di contagiati e di vittime. Ora il totale dei decessi in provincia è di 160, quindi 13 in più rispetto a ieri.

I dati per provincia

Bergamo 10043 +112

Brescia 10122 +213

Como 1605 +63

Cremona 4489 +67

Lecco 1805 +50

Lodi 2376 +29

Monza Brianza 3355 +91

Milano 12479 +440

Mantova 2277 +61

Pavia 2889 + 66

Sondrio 654 +18

Varese 1491 +143