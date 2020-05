“Le Sedie” di Ionesco dalla poltrona di casa

Teatro Sconfinato è una compagnia nata nell’emergenza, da un’idea di Paola Turroni e Roberto Ghidini, da sempre impegnati nel mondo del teatro e dell’arte.

L’obiettivo che la compagnia si prefigge è quello di “resistere alla pandemia del Coronavirus” continuando a sperimentare nuove progettualità teatrali in ambito digitale. E proprio nel periodo della quarantena ha chiamato a raccolta più realtà artistiche e attori, tra cui “Il Colpo”, “Arte Mendicante”,“Il Teatro del mare”,“United Societies of Balkans” e “Balkans Hotspot”, “Circo Literario”, i cui componenti provengono dall’Italia, dal Messico, dalla Grecia e dalla Germania.

La prima opera cui il collettivo ha lavorato è “Aspettando Godot…a casa”, una rivisitazione dell’opera teatrale di Beckett in stile 3.0, una registrazione sulla piattaforma Zoom e realizzata subito dopo il lockdown: ciascuno degli undici attori ha partecipato dalla propria abitazione dando vita a un video di 9 minuti, successivamente caricata su YouTube con accesso libero.

Il passo successivo è una seconda performance, in diretta youtube venerdì 15 maggio alle ore 21, sul testo de “Le Sedie” di Ionesco; una storia di delirio, di reclusione, di solitudine e desiderio, che di nuovo risuona profondamente con l’attualità. Il prossimo obiettivo è quello di coinvolgere nella performance il pubblico, invitandolo a partecipare attivamente all’opera. «Vogliamo proseguire con la parabola del teatro dell’Assurdo, nello specifico stiamo lavorando sui testi di Pinter – spiega Paola Turroni- . Per riprendere le parole di Barba, “il futuro del teatro è l’incontro di due individui feriti, solitari, ribelli. L’abbraccio di un’energia attiva e un’energia ricettiva. Noi che siamo spintonati da questa necessità dobbiamo rimboccarci le maniche e dissodare il giardino che nessuno ci può togliere.”»

