“Vergognoso attacco di Clerici a Mattarella”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato firmato da Luca Carignola, Segretario cittadino del PD di Varese e Luca Conte, Capogruppo PD, Comune di Varese riguardo ad un post pubblicato dal consigliere comunale Stefano Clerici.

“Frasi offensive, ingiuriose, volgari. Sono queste, ancora una volta, a portare alla ribalta un politico piccolo piccolo. Un esponente della destra varesina (ma potrebbe essere di centro o di sinistra, poco importa in questo triste contesto) che offende la più alta carica dello Stato e l’uomo Mattarella, con un beffardo richiamo ad un lutto famigliare che è anche lutto della Repubblica.

Si vergogni e se ne vada, tolga il disturbo da Palazzo Estense, dove tutte le opinioni sono ammesse, ascoltate, rispettate, non l’indegnità morale di chi scherza sui lutti altrui. Se ne vada con la coda fra le gambe, come già fece qualche anno or sono, cacciato in malo modo da Fontana e dalla Lega, che provò giusta vergogna ad averlo al proprio fianco.

Siamo certi che analoga vergogna nutra anche oggi la Lega, il Presidente della Regione Lombardia attuale ed il suo predecessore, e ci attendiamo che vogliano, unitamente a tutte le opposizioni, condannare le offese gratuite di chi nulla può offrire alla nostra città, ma una cosa può insegnare a se stesso: tacere.”