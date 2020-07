Bambini a caccia di tesori nel weekend

Nelle ville o nei parchi in naturali, è questo il fine settimana giusto per andare a caccia di tesori con i bambini. Negli eventi organizzati o anche in autonomia, approfittando delle belle giornate previste nel weekend dopo i forti temporali all’alba di venerdì 24 luglio.

In programma anche spettacoli, laboratori ed eventi, in presenza o via web per divertirsi insieme, genitori e figli, in questo weekend di piena estate.

Di seguito le ultime proposte, altre sono condivise sul gruppo Facebook VareseNews Bambini.

GIOCHI

Varese: una caccia ai tesori speciali di Villa Toeplitz, fatti di forme, colori, essenze, geometrie e giochi d’acqua oggetto di una recente riqualificazione. A proporre l’iniziativa di domenica pomeriggio ai bambini (e ai loro genitori) sono le Guide Turistiche Abilitate di Varese per “Giocando a Villa Toeplitz” > Come partecipare

Varese: verde, bianco rosso: quali bandiere sventolano a Varese? Per scoprirlo, nel terzo Pomeriggio d’estate promosso domenica dal Comune di Varese, i bambini saranno coinvolti in una caccia a pennacchi ne bandiere tra parco e museo di villa Mirabello. Il gioco sarà il pretesto per conoscere colori e personaggi delle nostre bandiere per poi crearne una tutta personale> Leggi di più

Saronno: il Centro biodiversità del Parco del Lura propone per sabato 25 luglio una Caccia al tesoro via chat, sulle orme del contrabbandiere “il Barba”. Una sfida a squadre da vincere in 12 prove tra natura e centri storici > Come partecipare

Varese: sesta lezione venerdì 24 luglio alle ore 16.30 sulla pagina Facebook del Pimpa per la sua School of magic estiva, perché “Chi regala meraviglia porta pace” > Qui i dettagli

Varese: l’associazione Essere Esseri Umani propone dei giochi da genitori-capitani da condividere con i figli “perché la famiglia sia un porto sicuro”. Otto proposte per divertirsi e aiutare i bambini a esprimere e gestire le proprie emozioni > Scopri di più

SPETTACOLI

Tradate: Esterno Notte trasforma la piazza davanti alla scuola elementare di Ceppine in un cinema all’aperto per famiglie venerdì sera, con la proiezione gratuita (ma prenotazione obbligatoria) di Ploi, l’animazione belga islandese del regista Árni Ásgeirsson sulla storia dolcissima di un pulcino tutto solo, dopo aver perso la migrazione con la sua famiglia > Come partecipare

Varese: sabato mattina appuntamento web per creare, assieme agli attori di Karakorum Teatro, la 12^ e ultima puntata della prima serie, di “Lily e Adam” la web serie teatrale per bambini, spetatori e protagonisti > L’iniziativa

Gornate Olona: torna Flashbook, il flashmob dedicato alla letteratura per l’infanzia con un evento fatto di tanti libri da scoprire, scegliere e sfogliare e “letture per bambini” nel pomeriggio di sabato 25 luglio > L’articolo

Induno Olona: la corte Don Andrea Riva sabato sera ospita l’evento di Esterno Notte che propone alle famiglie la proiezione del pluripremiato “Mio fratello rincorre i dinosauri“, film leggero e toccante insieme sulla disabilità con Alessandro Gassman e Isabella Ragonese cui ha partecipato, come stunt del giovane protagonista anche il varesino Luca Volpe (11 anni) > Leggi qui

Castiglione Olona: si intitola “Orchi, mostri e streghe” l’animazione teatrale per bambini in programma per domenica 26 luglio alle 17 in Corte del Doro con gli attori di Progetto Zattera Teatro e Arte Diem > L’iniziativa

ESPLORAZIONI

Cunardo: il Gruppo speleologico prealpino propone un calendario in quattro date per speciali visite guidate alla scoperta della suggestiva architettura di pietra e acqua dell’Orrido di Cunardo, a cominciare dall’appuntamento di domenica 26 luglio > La proposta

Tradate: l’osservatorio e i sentieri del centro didattico del Parco pineta sono aperti per tutte le domeniche di luglio. La partecipazione alle iniziative è sempre gratuita ma con prenotazione obbligatoria > Scopri di più

Varese: “Avete mai visto l’Egitto a Varese?” è il titolo delle visite guidate che accompagnano i più piccoli alla scoperta della collezione egizia, greca e romana di Casa Pogliaghi nelle mattinate di sabato e i pomeriggi dei giovedì di luglio > Scopri di più

Varese: riaprono le attività e le visite agli spazi dell’Osservatorio astronomico Schiaparelli, il percorso dedicato al sistema solare o il sentiero botanico. Ma tutto solo su prenotazione! Opzionabili anche i laboratori sui cambiamenti climatici > Scopri di più

PASSEGGIATE E TUFFI VICINO CASA

Tuffi: si rinnova la voglia di scoprire i luoghi della provincia che si affacciano sul Lago Maggiore. Qui una guida a tutte le spiagge del Verbano – Leggi l’articolo

Un giro in bicicletta: condividere un giro in bicicletta, genitori e figli, può essere molto divertente, per i bambini, ma anche per mamma e papà. Nel weekend Si possono sfruttare le piste ciclabili di cui è ricca la nostra provincia, con attenzione alle attrezzature giuste > I percorsi anche per famiglie

Sesto Calende: per tutta l’estate la città ospiterà le installazioni dell’artista Stefano Rossetti che hanno dato vita a uno speciale Parco arcobaleno > L’inaugurazione

Lavena Ponte Tresa: ha riaperto il Parco acquatico comunale. Per quest’anno saranno mantenute le tariffe del 2019 e i maggiori costi saranno sostenuti con un contributo straordinario dal Comune > Leggi di più

Passeggiate: nel verde del Parco del Campo dei fiori offre mille sentieri adatti anche alle famiglie per bambini > Tutte le proposte

LABORATORI

Gallarate: saranno liberamente consultabili per tutta l’estate i 14 Lab Inside proposti dal MA*GA ai bambini come giochi di educazione all’immagine, tra arte contemporanea, creatività, colori, concetti e tanta fantasia> La proposta

Crosio della Valle: dieci strumenti da costruire, giochi sonori,, canzoncine e uno speciale percorso di emozioni in musica sono stati pubblicati online dall’Accademia SaintSaëns durante la quarantena con oltree 50 brevi video che saranno a disposizione dei bambini e delle loro famiglie per tutta l’estate fino alla riapertura a settembre > Tutti i link

FUORI PORTA

Locarno: alla rotonda di piazza Castello arrivano 35 dinosauri a grandezza naturale, immersi in scenari e ambientazioni preistoriche dal 10 luglio al 20 settembre > Leggi qui

Lago Antrona: facilmente raggiungibile in auto il Lago Antrona è una meta perfetta per una gita in giornata. Dal lago parte un percorso ad anello immerso nella natura, tra boschi e cascate > L’itinerario

Val Grande: la Val Grande riapre ad adulti e bambini con “50 sfumature di parco”, 50 appuntamenti in 50 giornate dal 27 giugno al 19 settembre per scoprire la natura in compagnia delle guide ufficiali del parco nazionale > Tutti gli appuntamenti

Crovedo (VCO): torna a viaggiare sabato il “Treno dei Bimbi”, l’oasi estiva tra natura e vecchie carrozze ferroviarie gestita dai Padri Cappuccini di Domodossola > Leggi qui

Alpe Devero: Uno dei luoghi più amati delle Valli Ossolane. Il Lago delle Streghe è un itinerario adatto a tutti, anche alle famiglie con bambini > Leggi qui

PARCHI E ANIMALI

Stresa: ha riaperto il Parco Pallavicino di Terre Borromeo, dove i bambini possono scoprire da vicino oltre cinquanta specie tra mammiferi e volatili che sono ospitate qui > Leggi di più

Pombia: anche il Safari park ha iniziato la graduale riapertura di tutti i suoi 450.000 metri quadri di parco all’insegna della sicurezza. La direzione ha attivato nuove procedure igieniche, stabilito alcune regole per i visitatori e limitato qualche servizio nel rispetto delle norme di contenimento del Coronavirus > Scopri di più

Valbrembo (BG): ha riaperto il Parco faunistico delle Cornelle, con nuovi cuccioli e nuovi protocolli per la sicurezza, tra cui l’acquisto dei biglietti online, mascherine obbligatorie e misurazione della temperatura all’ingresso > Per saperne di più

Agrate Conturbia: ha riaperto il parco faunistico “La torbiera” con due nuovi cuccioli di Gatto di Pallas, nati alcuni giorni fa: Leggi qui

PER MAMMA E PAPÀ

Serate libere: tanta musica e concerti, ma anche cinema all’aperto e itinerari speciali al calar del sole nei meravigliosi luoghi del FAI > Scopri tutte le proposte del weekend