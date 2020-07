Un weekend a ritmo di rock, jazz e pop tra l’inizio dei saldi, arte, natura ed eventi

Iniziato con la pioggia, questo weekend finirà con il sole (per fortuna). Tanti gli eventi in programma tra musica, arte e natura. C’è anche spazio alla solidarietà con la raccolta alimentare a Varese e il via dei saldi in tutta la Lombardia.

METEO

PREVISIONI – Il termometro “precipita”, ma domani torna il sole. Sedici millimetri di pioggia in dieci minuti, poi grandine e raffiche di vento. Ma dopo il violento temporale di questa mattina, venerdì 24 luglio, il Centro Geofisico Prealpino annuncia il ritorno del sole – Leggi l’articolo

SHOPPING

ECONOMIA – Saldi al via, la Lombardia anticipa la partenza a sabato 25 luglio. L’inizio dei saldi in Lombardia era previsto dal 1 agosto ma è stato anticipato a sabato 25 luglio: “Decisione per aiutare commercianti e clienti” – Leggi l’articolo

MUSICA

GALLARATE – Francesco Manzoni Quartet al Maga. Il gruppo chiuse gli appuntamenti di luglio della Maga Estate. Ultimo appuntamento a settembre – Leggi l’articolo

VARESE – Dr.Feelgood e band portano il rock’n’roll ai Giardini Estensi. Lo storico speaker di Virgin Radio in scena venerdì 24 luglio nel bel contesto dei giardini. Aperte le prevendite – Leggi l’articolo

TEMPO LIBERO – Tributo a Max Pezzali il 24 e Vasco Rossi il 26 da iComHub a Turate. Venerdì 24 luglio i “Fuori Tempo Max” tribute band di Max Pezzali & 883 e domenica 26 luglio “Vasco52” tributo a Vasco Rossi sono il clou del fine settimana nel locale di Turate, in via Varesina 1. Giovedì 23 spazio all’acoustic rock – Leggi l’articolo

LUINO– Luino, la musica cittadina in concerto. La rappresentazione è a entrata libera e dovranno essere rispettate le normative sanitarie vigenti anti contagio in tema di distanza da mantenere – Leggi l’articolo

FAGNANO OLONA – Viaggio nei ritmi sudamericani con i Cuarteto Nuevo Encuentro. Tango, habanera, cumbia, rumba, valse ma non solo nel concerto dell’ensemble argentino. Appuntamento per sabato 25 luglio – Leggi l’articolo

VARESE – Torna “La Musica degli Angeli”, primo appuntamento all’Hotel Palace. Venerdì 24 luglio il primo spettacolo della quarta edizione della rassegna musicale varesina – Leggi l’articolo

VARESE – Da Sala Varese Pub & Billiards una serata “ad effetto”. Sabato 25 luglio 2020 dalle ore 21:30 alle 00:30 per la prima volta in Sala Varese Pub & Billiards arrivano gli Effetto Vasco – Leggi l’articolo

VERBANIA – Musica e natura protagoniste di “Cross festival” a Verbania. Appuntamento sabato 25 e domenica 26 luglio con “Cura”: lo spettacolo immerso nella natura a cura di AjaRiot e Riciclette – Leggi l’articolo

ARTE

VARESE – Torna la Rassegna <20 15×15/20×20, venti artisti in mostra da PUNTO SULL’ARTE. Consueto appuntamento estivo alla Galleria PUNTO SULL’ARTE. In mostra opere di piccolo formato, 15×15 cm e 20×20 cm di artisti italiani e stranieri, pittori e scultori – Leggi l’articolo

VARESE SACRO MONTE – Luini e Maggi aprono la rassegna Sogno d’Estate. Le opere dei due artisti si possono ammirare a Location Camponovo fino al 26 luglio – Leggi l’articolo

ANGERA – Le opere dell’assessore artista a sostegno di Amor e Caritas. Domenica 26 la mostra “viaggi cromatici”. Da Mirò a Kandinskij: durante il lockdown il vicesindaco di Sesto Edoardo Favaron ha realizzato oltre cinquanta quadri per la raccolta fondi a sostegno delle famiglie del territorio – Leggi l’articolo

SOMMA LOMBARDO – Un po’ di Raffaello nelle stanze del Castello Visconti di San Vito. Sabato 25 luglio 2020 dalle 19.00 alle 22, in occasione dei cinquecento anni dalla morte di Raffaello, si terranno visite guidate serali nelle suggestive sale del maniero – Leggi l’articolo

PORTO CERESIO – I colori di Gianni Tossani illuminano la sala mostre di Porto Ceresio. Dal 24 luglio al 2 agosto l’artista espone una trentina di opere nella sala mostre di piazzale Luraschi – Leggi l’articolo

PORTO CERESIO – Arte e sport: la campionessa mondiale Giovanna Pasello espone a Porto Ceresio. Dal 25 luglio negli spazi della stazione una mostra di opere realizzate con materiali legati al tiro a volo – Leggi l’articolo

EVENTI

VARESE– Un aperitivo con la Croce Rossa di Varese. Nella cornice del Sacro Monte di Varese dalle 18.30 di Sabato 25 Luglio il comitato locale organizza un aperitivo sulla terrazza dell’Albergo Ristorante Sacro Monte – Leggi l’articolo

CUVEGLIO – A Cuveglio arriva il mercatino a Km 0. Domenica 26 luglio in piazza Marconi si terrà il primo appuntamento con produttori agricoltori locali – Leggi l’articolo

CASSANO MAGNAGO – Grande attesa per la seconda edizione del Pizza Festival Lombardia, in programma dal 24 luglio al 2 agosto, presso l’area feste di via Primo Maggio a Cassano Magnago – Leggi l’articolo

VARESE – Incontro con il fotografo Antonio Cereda nel parco di Villa Toeplitz. Le foto sono in mostra al Museo etnografico: l’incontro ci sarà sabato 25 luglio – Leggi l’articolo

VARESE – Caccia ai tesori di Villa Toeplitz. Rivolto ai bambini l’appuntamento di #Scoprivarese… giocando a Villa Toeplitz domenica 26 luglio alle 15.30 con il Gruppo Guide Turistiche Abilitate – Leggi l’articolo

PORTO VALTRAVAGLIA – Street food e cabaret sul lungolago a Porto Valtravaglia. Le iniziative sono organizzate dall’amministrazione comunale nel rispetto delle misure anti covid. “Vogliamo dare un segnale di ripartenza” – Leggi l’articolo

FAGNANO OLONA – Gli eventi di Fagnano Olona fino alla fine di luglio tra cultura, storia e religione. Mercoledì sera tra negozi aperti e visite al castello. Domenica 26 luglio tre momenti di celebrazione dei santi Anna e Gioacchino organizzati con la Pro Loco – Leggi l’articolo

CUNARDO – L’architettura di pietra e acqua dell’Orrido di Cunardo. Il Gruppo speleologico prealpino propone un calendario in quattro date per speciali visite guidate a cominciare da domenica 26 luglio – Leggi l’articolo

PARCO DEL LURA – Caccia al tesoro via chat, sulle orme del contrabbandiere “il Barba”. Il Centro biodiversità del Parco del Lura propone per sabato 25 luglio una sfida a squadre da vincere in 12 prove tra natura e centri storici – Leggi l’articolo

INDUNO OLONA – La resistenza raccontata attraverso l’amore. Sarà presentato per la prima volta sabato 25 ad Induno Olona“1945 Amore impossibile”, il romanzo storico di Emilio Vanoni – Leggi l’articolo

SOLIDARIETA’

VARESE – Un nuovo weekend di raccolta alimentare a Varese. Sabato e domenica secondo appuntamento con “Solidarietà è anche…”, progetto firmato da Comune e Banco “Non solo pane”. Molinari: «Importante il contributo di tutti» – Leggi l’articolo

CINEMA E TEATRO

BUSTO ARSIZIO – Al Museo del Tessile si proietta “La febbre” di Alessandro D’Alatri. Ultimo appuntamento di luglio con il cinema all’aperto di Busto Arsizio. Le proiezioni proseguiranno anche ad agosto – Leggi l’articolo

VARESE-TRADATE-INDUNO OLONA – Serate di cinema all’aperto per tutta la famiglia. Gli appuntamenti di Esterno Notte adatti ai bambini iniziano con “Ploi” a Tradate nella serata gratuita del 24 luglio. Il 25 luglio proiezione a Induno Olona – Leggi l’articolo

CASTIGLIONE OLONA – Don Giovanni al Castello di Monteruzzo. Andrea Raffo salirà sul palco il monologo “l’amore è una commedia”, da lui stesso scritto e interpretato – Leggi l’articolo

SPORT

VELA – Quarant’anni di vela a Ispra, in acqua gli scafi della classe “Contender”. Primo grande appuntamento agonistico stagionale (25 e 26 luglio) per il vivace Circolo della Vela Ispra che spegne 40 candeline e conta 150 soci con tanti giovani. A fine agosto la regata “dei Mazzarditi” aperta anche agli scafi d’epoca – Leggi l’articolo

TURISMO

PIEMONTE – Voucher Piemonte, notti gratis anche sulle vacanze “lunghe”. Diverse le strutture che offrono sconti di più notti aderendo all’iniziativa della Regione. Sul Verbano anche i primi weekend da tutto esaurito – Leggi l’articolo

TURISMO – La Sacra di San Michele “by night”. Un evento speciale in programma sabato 25 luglio con l’apertura notturna fino alle 22. Il monumento simbolo del Piemonte ha riaperto le porte al pubblico – Leggi l’articolo

VALLE ANZASCA – Tornerà visitabile la Miniera d’Oro della Guja in Valle Anzasca. Sarà obbligatoria la mascherina protettiva ed è consigliabile una giacca – Leggi l’articolo

TORINO – Torino “a cielo aperto” riparte dal turismo. Tante le offerte e le iniziative a disposizione dei visitatori per scoprire Torino e tutte le sue attrattive – Leggi l’articolo