Il Puma di Lambrate in concerto ai Giardini

La rassegna Black& Tube, con la collaborazione Coopuf Iniziative Culturali e FlimStudio 90 presentano Fabio Treves in concerto dal titolo “70 in blues” della Treves Blues Band.

Un evento unico che celebra il virtuosismo di un artista che dal lontano 1974, appena adolescente, con la sua armonica ha abbracciato la carriera di musicista. Conosciuto con l’appellativo il “Puma di Lambrate” decide di partire con una missione impossibile di divulgare i valori del blues, la sua storia e i suoi grandi interpreti.

Nel corso della sua carriera con la sua inseparabile band Treves ha viaggiato in lungo e in largo per tutta l’Italia e all’estero tenendo alta la bandiera del blues italiano. I suoi concerti sono un viaggio nella storia di questa musica, dai primi canti di lavoro a quello araico e campagnolo, dal blues eclettico di Chicago a quello più moderno.

Memore di collaborazioni importanti con Elio e le Storie Tese, Eugenio Finardi e Angelo Branduardi sicuramente è uno degli artisti più rappresentativi del blues made Italy.

Il concerto si svolgerà all’interno della struttura dei Giardini Estensi di Varese sabato 8 agosto a partire delle ore 21.30. Biglietti in vendita al costo di 16 euro.