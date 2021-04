Visita di Guido Bertolaso alla tomba di Giuseppe Zamberletti

Un saluto al centro vaccinale Zamberletti per raccogliere il plauso delle istituzioni comunali, regionali e nazionali e poi veloce per una preghiera sulla tomba di chi volle la Protezione Civile.

Guido Bertolaso ha presenziato alla cerimonia inaugurale della Schiranna, alla presenza del Ministro Guerini, del Presidente Fontana, del Sindaco Galimberti e del presidente della Provincia Antonelli. Il Governatore Fontana lo ha ufficialmente ringraziato per il lavoro incessante in vista della vaccinazione di massa, con uno spirito che incorpora i valori e i principi della Protezione civile che Bertolaso ha guidato a lungo.

Al termine della visita della cittadella, si è fatto accompagnare dal referente dell’equipe di crisi Marco Magrini e dall’ex direttore della Sanità lombarda Carlo Lucchina alla tomba dove è seppellito Giuseppe Zamberletti.

Un momento di raccoglimento che Bertolaso aveva in programma sin dall’apertura del campo di Viggiù ma che, per m,motivi di agenda, aveva dovuto saltare.

Questa mattina, la salita al cimitero del Sacro Monte dove riposa il padre della Protezione civile, ricordato da tutti i presenti come geniale fondatore di un corpo che è stato poi copiato a livello internazionale tant’è che anche l’Unione Europea ha fondato la sua protezione civile transnazionale.