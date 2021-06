Quattordici ragazze a Palazzo Estense per il servizio civile

Sono tutte ragazze tra i 19 e i 27 anni le nuove volontarie del Servizio civile in forza al Comune di Varese su tre diversi ambiti progettuali: servizi museali, turistici e biblioteca.

Le volontarie sono state presentate alla stampa nella mattinata di oggi, lunedì 28 giugno, dall’assessora alle Politiche giovanili Francesca Strazzi: “Per la prima volta i volontari del Comune di Varese sono tutte donne – ha constato l’assessora – Sono certa che in questi mesi avranno modo di mettere in luce e sviluppare le vostre capacità. Spero che questi mesi di servizio civile saranno per voi un’esperienza significativa per il futuro, anche lavorativo”.

“Veder ripartire questa opportunità per i giovani dopo un anno e mezzo di stop dovuto alla pandemia è un importante segnale di rinascita anche di opportunità per il futuro dei più giovani – ha aggiunto Marco Minimo, coordinatore dei volontari del Servizio civile all’interno del Comune di Varese – Sono sicuro che sarà un’esperienza umana, oltre che di lavoro, indimenticabile”.

Le volontarie del servizio civile hanno già iniziato il percorso di formazione nei giorni scorsi e sono in forze ai diversi uffici comunali da giovedì 24 giugno.

Molte all’interno del gruppo sono anche studentesse universitarie mentre la più giovane ha appena 19 anni. Ciascuna dedicherà i prossimi dodici mesi – 25 ore settimanali per un totale di oltre 1145 ore alla realizzazione di tre progetti per contribuire a rafforzare l’offerta culturale e turistica della città. Sono tre i progetti avviati.

Il primo è “Benvenuti al museo“, con il coinvolgimento di cinque volontarie, per il progetto che si propone di valorizzare il patrimonio museale cittadino attraverso la migliore accoglienza possibile del visitatore, la proposta di attività che aiutino a fruire meglio dell’offerta museale, la promozione e la comunicazione dell’offerta.

Le volontarie daranno inoltre il loro supporto alla catalogazione del patrimonio movimentando le opere, riordinandole e compilando le schede di inventario, affiancando il personale specializzato, sia comunale che incaricato.

Il secondo progetto è “Gli ambasciatori della lettura”, su cui lavoreranno sei volontarie, con l’intento di promuovere la Biblioteca Civica come spazio generativo di legami con il territorio, attraverso proposte e percorsi che abbiano al centro la lettura, la valorizzazione del patrimonio librario e la possibilità di avvicinare nuovo pubblico, in particolare i No Users, ovvero coloro che utilizzano poco i servizi bibliotecari, come adolescenti, giovani, anziani, stranieri.

Un altro obiettivo del progetto è potenziare i servizi di Front Office, accoglienza, informazione e prestito, anche con l’estensione oraria dei servizi. Infine, migliorare la comunicazione delle attività e dei servizi bibliotecari.

In fine il progetto “RilanciAMO Varese“, con attive tre volontarie. Il progetto intende consolidare i servizi di informazione e accoglienza turistica offerti da Varese, cercando di elevarne gli standard qualitativi per rispondere in modo più efficace alle esigenze del turista. Inoltre, nell’ambito dei servizi culturali e di spettacoli, le volontarie avranno il compito di contribuire all’organizzazione degli eventi e delle iniziative.