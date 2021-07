Da Dante a Sepulveda, tra acrobati, artigiani e biodiversità: il weekend dei bambini

Non poteva essere più vario nelle proposte il fine settimana tra il 23 e il 25 luglio che propone ai bambini, e alle loro famiglie, diverse attività: Spettacoli ispirati a grandi autori o di circo, laboratori artigiani o teatrali, esplorazioni d’arte o di natura. C’è solo l’imbarazzo della scelta

SPETTACOLI

Varese: la Divina Commedia di Dante per i bambini torna al Sacro Monte venerdì sera con lo spettacolo “Ancor dentro mi suona. Incanti nella Divina Commedia per piccoli viaggiatori” in scena in doppia replica alla terrazza del Mosè per la rassegna “Tra Sacro e Sacro Monte” > Scopri di più

Varese: domenica pomeriggio a Villaggio Cagnola, in Rasa, c’è “Zorba il gatto“, spettacolo con Rosa Maria Messina e Giorgio Putzolu inserito nella rassegna “Radici al futuro” > Qui tutte le info

Legnano: domenica pomeriggio l’Estate al Parco Alto Milanese propone a bambini “Ciclo Installazione”, con tante macchine magiche che suonano e si muovono, realizzate con parti di biciclette! Un mondo tutto da scoprire a cura di Teatro Pane e Mate > Leggi di più

Laveno Mombello: clown, giocolieri ed equilibristi: ha debuttato giovedì in via Molinetto il Mexican Circus della famiglia Kodanty . Il tendone circense rimarrà in paese fino alla fine del mese > Lo spettacolo

STORIE

Tradate: AstroNatura propone a grandi e piccini speciali venerdì sera estivi a base di dolci, approfondimenti scientifici e osservazione del cielo. Questo venerdì il tema del Picnic sotto le stelle al Parco Pineta è “Cronache del ghiaccio e del fuoco – storie di comete, asteroidi e dinosauri > Leggi l’articolo

Cairate: sabato pomeriggio il giardino della biblioteca ospiterà due incontri per i bambini in età prescolare con i volontari di Nati per leggere. Incontri gratuiti ma con prenotazione obbligatoria > Scopri come

Varese: i ragazzi del liceo Manzoni leggono “Fiabe in lingua”, un regalo ai bambini che conta 12 podcast nati nell’ambito di “The readers” per promuovere la lettura tra giovanissimi. Dopo le favole in inglese (a questo link), francese e spagnolo, l’ultima puntata con tre storie in italiano > Ascolta

Arcisate: tra i boschi di Arcisate, Brenno e Velmaio prende vita la fiaba di “Ghignad, il ragazzo albero”. Lo spettacolo di e con Marina De Juli è disponibile gratuitamente sul sito del Comune di Arcisate per il Festival Mulini Letterari > Leggi l’articolo

Mamma scegliamo un libro? : questa settimana la libraia Laura Orsolini consiglia ai bambini due albi illustrati belli da sfogliare, da leggere e rileggere, alla scoperta di misteri proverbiali > Le recensioni

GIOCHI E LABORATORI

Varese: tre diversi laboratori, visite al museo e musica domenica al Sacro Monte per Mani Maestre, con gli artigiani protagonisti del borgo > Scopri i dettagli

Castiglione Olona: nei pomeriggi di questo fine settimana il Museo della Collegiata propone 5 pomeriggi di speciali visite archeologiche tra nuove scoperte, come l’antica cisterna del Castello > Leggi qui

Cassano Magnago: si arricchisce dei Pomeriggi al Bosco la proposta del Bosco dei curiosi, con giochi di teatro tra ombre degli alberi e raggi di sole assieme agli attori di Karakorum il venerdì pomeriggio, dalle 16 alle 18 > Come partecipare

Castelnuovo del Garda: ha aperto all’interno di Gardaland il primo Legoland Water Park d’Europa > Qui tutti i dettagli

ESCURSIONI

Tradate: due speciali Esplorazioni in natura sono in programma il 25 luglio in occasione della domenica di porte aperte del Centro didattico e dell’osservatorio del Parco Pineta > Leggi i dettagli

Lago Ceresio: la sponda comasca è la meta ideale per un week end fra natura e cultura, tra luoghi sospesi nel tempo, cascate, chiese affrescate, scorci mozzafiato, paesi dipinti, riserve di biodiversità tutti da scoprire > Scopri di più

Induno Olona: l’evento “Mangia, bevi e cammina – Induno” è una gustosa passeggiata alla scoperta delle bellezze di Induno Olona in programma domenica 25 luglio con partenza alle 8,30 dai giardini della Pro loco. Partecipazione a prezzo ridotto per i bambini > Qui tutti i dettagli

Varese: ogni domenica nella bella stagione le famiglie con bambini possono andare alla scoperta del borgo di Santa Maria del Monte con una guida particolare a cura di Archeologistics > Ecco come prenotare

Biandronno: sabato e domenica per grandi e piccoli all’Isolino Virginia. Riprendono le visite al Bene Unesco sul lago di Varese con le visite guidate proposte da Archeologistics, tra novità e scoperte archeologiche > Come partecipare

Altalene: dove trovare le altalene panoramiche in Canton Ticino. Dalle Centovalli al Monte Generoso, cresce il circuito delle “Swing the world” > Leggi l’articolo

Barasso-Comerio: ogni fine settimana, sino a ottobre inoltrato, gli speleologi propongono visite guidate alla Grotta Remeron di Comerio con partenza dall’ex colonia Rossi di Barasso > Leggi qui

Lago Maggiore: prosegue la stagione per scoprire il fascino delle Isole Borromee sul Lago Maggiore, anche nei fine settimana > Leggi l’articolo

MAMMA E PAPÀ

Gallarate: nasce dalla collaborazione tra il Sistema bibliotecario Panizzi e Nati per leggere un nuovo servizio dedicato alla lettura per bambini, help desk digitale che permette ai genitori di avere informazioni e consigli > Scopri di più

Per tutti: Tanti concerti, per tutti i gusti e poi artigianato, spettacoli teatrali, sagre gastronomiche e tanti eventi dal profumo d’estate riempiono il fine settimana > Cosa fare nel weekend