Egbunu, ecco la firma con la Openjobmetis

Pallacanestro Openjobmetis Varese conferma il rinnovo contrattuale con John Egbunu.

Il centro nigeriano riparte dunque da Varese dopo le 12 partite disputate nella scorsa stagione con la divisa biancorossa in cui ha messo in mostra le sue doti atletiche e fisiche, la sua presenza difensiva nel pitturato e la sua dedizione al lavoro. La prima esperienza in LBA si è chiusa a 8.4 punti, 7.6 rimbalzi e 1.5 stoppate per gara con un high di 14 punti, 13 rimbalzi e 31 di valutazione nella sfida contro Trieste.

John Egbunu, giocatore Pallacanestro Openjobmetis Varese: «Sono davvero felice di tornare a Varese! Non vedo l’ora di riprendere a lavorare per preparare una grande stagione finalmente davanti al pubblico dell’Enerxenia Arena».